Geen kür voor Rixt van der Horst, Findsley N.O.P. niet ‘fit to compete’

De Paralympische Spelen zijn vroegtijdig ten einde gekomen voor Rixt van der Horst en Findsley N.O.P. (Belissimo M x Obelisk). De merrie struikelde op ongelukkige wijze tijdens het wandelen. Uit voorzorg werden er in de kliniek een aantal diagnostische onderzoeken uitgevoerd. Van der Horst is positief, maar stelt de gezondheid en het welzijn van de merrie boven alles. Gisteravond was er nog teamzilver voor het Nederlandse team.

“Finn wordt goed verzorgd en is in goede handen hier”, schrijft de amazone op haar Facebook-pagina. “Samen zijn we hier allemaal, fysiek of in gedachten, en moedigen we Frank en Sanne aan in hun kür op muziek.”

Bron: FB Rixt van der Horst