Joyce Heuitink: ‘Stadion is om kippenvel van te krijgen’

Bondscoach van de paradressuurruiters Joyce Heuitink en teammanager Adrianne van Waardenberg zijn afgelopen dinsdag aangekomen in Tokio. Daarmee waren ze van de paardensportploeg van TeamNL als eerste ter plaatse op de terreinen van de Paralympische Spelen.

Heuitink vertelt over de eerste dagen in Tokio: ”De grooms kwamen woensdag, daarna woensdag op donderdagnacht de paarden en donderdag zijn ook de ruiters gearriveerd. Iedereen heeft goed gereisd en de paarden kwamen fit aan. We zijn Wim van Dijck, onze team veterinair, dankbaar dat hij met de paarden mee wilde vliegen. De paarden konden de korte route heen en zo kon de lange tankstop in Dubai worden voorkomen.”

Prachtige venue

”Adrianne en ik hadden het dorp en de venue al verkend toen de rest aan kwam en het meeste al geregeld, zodat daarna de rest zo vloeiend en snel mogelijk verliep”, vertelt Heuitink verder. “De venue is prachtig, zoals mijn Olympische collega’s ook al aangaven. Ruime koele stallen, geweldige bodems en het stadion is om kippenvel van te krijgen. Paarden en ruiters kunnen nu even rustig bij komen en dan gaan we er voor!”

Programma

Dinsdag 24 augustus, openingsceremonie

Donderdag 26 augustus, individuele proef Grade II, IV en V, 8:00 – 15:30 uur (*)

Vrijdag 27 augustus, individuele proef Grade I en III, 8:00 – 15:20 uur

Zaterdag 28 augustus, landenproef deel 1, 10:00 – 14:50 uur

Zondag 29 augustus, landenproef deel 2, 11:00 – 13:35 uur

Maandag 30 augustus, Kür op muziek, 8:30 – 15:35 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Bron: Horses.nl/KNHS