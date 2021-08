Sanne Voets: ‘Alles viel op het juiste moment op z’n plek’

"Deze medaille heeft wel de meeste lading", vertelt Sanne Voets over de gouden medaille die ze veroverde in de kür op muziek op de Paralympische Spelen in Tokio. Ze won eerder ook goud in de individuele proef én zilver in de landenwedstrijd. "Dit is het onderdeel waar je zelf het meeste in te regelen hebt. Hier kan je het meeste van jezelf in kwijt en dat is waar het om gaat in deze sport."

“Demantur is een heel talentvol paard. Hij heeft zoveel expressie in zijn beweging en zoveel souplesse. Ik heb daarom juist het risico genomen om de muziek kleiner te laten klinken. Ik heb niet de nadruk op de expressie gelegd, maar juist op de harmonie en lichtheid. Daarmee heb ik geprobeerd om zijn beste kwaliteiten te onderstrepen”, legt Voets de muziekkeuze toe. Ze ging in aanloop naar Tokio samen met de band Haevn. om de tafel om een kür samen te stellen.

Record

De kür leverde ruim 82% op. “Dat is echt heel, heel hoog”, reageert ze enthousiast. “Ik hoorde net dat het een Nederlands record is en het is voor mij ook een persoonlijk record. Het kwam allemaal ook zo goed uit en het paste zo goed.” Ze vervolgt: “Het is heel bijzonder dat alles op het juiste moment op z’n plek viel. Je bent er al die tijd mee bezig en je weet dat er zoveel moet kloppen, en om dat dan tot zo’n einde te brengen..”

Bron: Horses.nl/NOC*NSF