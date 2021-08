Weer goud voor Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P.

Met een geweldige, secuur gereden kür op muziek met hoge moeilijkheidsgraad, behaalde Sanne Voets vanochtend haar tweede gouden medaille op de Paralympische Spelen in Tokio. Daarmee prolongeerde ze haar titel van de Spelen in Rio de Janeiro. Voets en Demantur RS2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro) behaalden een score van 82,085% in de kür van Grade IV.