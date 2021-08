Zilver voor Frank Hosmar en Alphaville N.O.P.

Na brons in de individuele proef en zilver in de landenwedstrijd, was er voor Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. (Sandreo x Iglesias) ook zilver in de kür op muziek van Grade V op de Paralympische Spelen in Tokio. Hosmar stuurde de zestienjarige ruin naar 80,240% en kwam daarmee net tekort om de Belgische Michele George met Best Of 8 (v. Bonifatius) van het goud te houden.

Hosmar reed in Tokio zijn derde Spelen met Alphaville. In 2012 was er in Londen twee keer individueel brons en in 2016 in Rio de Janeiro teambrons en twee keer individueel brons.

De bronzen medaille in Tokio ging naar de Duitse Regine Mispelkamp met Highlander Delight’s (Florencio I x Jazz ). Zij behaalde 76,820%.

Bron: Horses.nl/KNHS