OS Tokio: Nu is de beurt aan de springruiters

De derde en laatste hippische discipline bij deze Olympische Spelen gaat zaterdag 1 augustus van start met de veterinaire keuring van de springpaarden. Vanaf dinsdag komen maar liefst 75 springruiters uit 35 verschillende landen in actie. Twintig landen, waaronder Nederland, brengen een team van drie ruiters aan de start.

De springruiters die voor TeamNL aan de start komen zijn Maikel van der Vleuten (Someren) met zijn 11-jarige ruin Beauville Z (v.Bustique), Marc Houtzager (Rouveen) heeft de 13-jarige merrie Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano) mee naar Tokio en Willem Greve (Markelo) zadelt de 14-jarige merrie Zypria S N.O.P. (v.Canturo). Harrie Smolders (Lage Mierde) is als reserve meegereisd met Bingo du Parc (v.Mylord Carthago).

Willem Greve Olympische debutant

TeamNL beschikt over ruime Olympische ervaring. Bondscoach Rob Ehrens (Weert) heeft niet alleen als ruiter al Olympische ervaring opgedaan; Tokio is inmiddels ook zijn vierde Spelen als bondscoach. Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten rijden voor de derde keer mee op een Olympische wedstrijd. Willem Greve is de enige Olympische debutant, want ook voor begeleidend dierenarts Arie Hoogendoorn (Haaksbergen) is dit zijn vierde Olympiade.

Individuele strijd

De individuele titelstrijd gaat dinsdag van start met het springparcours (Tabel A, niet op tijd, maar uiteraard wel met een maximaal toegestane tijd) zonder barrage. Dit parcours telt als kwalificatie voor de individuele finale van woensdag. De 30 hoogstgeplaatste combinaties mogen starten in de finale, waarin alle ruiters weer met een schone lei beginnen. Als er meer ruiters met een zelfde aantal strafpunten op plaats 30 eindigen, dan is de tijd bepalend. Het finaleparcours (ook volgens een Tabel A) wordt bij een gelijk aantal strafpunten na de eerste omloop gevolgd door een barrage om de individuele medaillewinnaars te bepalen.

Landenwedstrijd

Bij de springruiters hebben er belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in het format van de wedstrijden. Een landenteam bestaat nog maar uit drie combinaties en er is geen streepresultaat meer. De bondscoaches mogen op advies van de teamveterinair voor de kwalificatie van de landenwedstrijd een combinatie vervangen door de reserve-combinatie.

Beste tien landenteams

Op vrijdag, na de rustdag en de tweede veterinaire controle, begint de kwalificatie van de landenwedstrijd. In de kwalificatiewedstrijd (Tabel A, niet op tijd, zonder barrage) gaan 20 landenteams van start met elk drie ruiters. Alle teams beginnen weer met 0 strafpunten op de teller. De beste tien landenteams plaatsen zich voor de finale op zaterdag.

Schone lei

In de finale van zaterdag beginnen alle gekwalificeerde teams weer met een schone lei. De finale gaat over één parcours (Tabel A, niet op tijd). Er volgt een eventuele barrage om – in geval van een gelijk aantal strafpunten – de winnaars van de teammedailles vast te stellen.

Programma (Nederlandse tijden)

Zaterdag 31 juli: Veterinaire keuring

Dinsdag 3 augustus: Individuele kwalificatie 12:00 – 15:45 uur

Woensdag 4 augustus: Individuele finale 12:00 – 14:40 uur

Donderdag 5 augustus: Veterinaire keuring

Vrijdag 6 augustus: Kwalificatie landenwedstrijd 12:00 – 15:05 uur

Zaterdag 7 augustus: Finale landenwedstrijd 12:00 – 14:30 uur

Mediaguide TeamNL ruiters OS Tokio

Bron: KNHS