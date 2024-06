Smolders: ‘Top is niet super breed, maar we gaan voor een medaille’

Het ligt nog niet definitief vast, maar hoogstwaarschijnlijk is het wel dat Harrie Smolders afreist naar Parijs met één van zijn paarden. In de serie 'Vooruitblikken op het 75ste CHIO' vertelt de springruiter het volgende over wat in zijn ogen de medaillekansen zijn voor TeamNL: “Als de paarden die in aanmerking komen fit en in vorm blijven, maken we zeker kans op een medaille. Onze top is momenteel niet super breed, maar met de ruiters die er zijn gaan we echt voor een medaille en hopelijk de hoogste."

Hij vervolgt: “Naar Rotterdam komen we ook met het best mogelijke team. Ik heb het al eerder gezegd, we willen dat kwartet overwinningen met het team vol maken. Drie was mooi, maar vier op een rij zou geweldig zijn. We rijden natuurlijk volgens het format van de Longines League of Nations™️, dat wil zeggen dat in de eerste manche alle vier de combinaties rijden en er een streepresultaat is. In de tweede manche rijden slechts drie ruiters waarbij alle drie de resultaten tellen. Voor een buitenstaander is het misschien iets moeilijker te begrijpen.”

‘Super mooi uithangbord’

Voor het eerste maal is CHIO Rotterdam gastheer van de Longines League of Nations™️, waarin Smolders ook van start zal gaan. “In Occala heb ik al in het team gereden en in St. Gallen zou ik ook rijden, maar zoals bekend ging dat door het slechte weer niet door. Occala was geweldig. Deze Longines League of Nations™️ geeft een speciaal gevoel, het voelt alsof je op een kampioenschap bent. Wij ruiters werken er nog meer naar toe, dat zullen jullie in Rotterdam ook merken. Er is in Rotterdam sowieso een heel sterk deelnemersveld, omdat het voor de meesten de laatste echt grote wedstrijd is voor Parijs. Ik vind de Longines League of Nations™️ een super mooi uithangbord voor de springsport en dat deze ook in Nederland op de kalender staat is helemaal geweldig. Ik vind het ook echt top hoe jullie deze League uitdragen.”

Uricas en Monaco N.O.P

“Gevolg van de Longines League of Nations™️ is wel dat ik maar twee paarden mee mag nemen in plaats van voorheen drie. Ik breng mijn twee beste mee: Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) en Monaco N.O.P (v. Cassini II). Uricas is een donkerbruine Holsteiner hengst van twaalf jaar oud. Het bijzondere aan hem is, dat hij precies weet wie hij op zijn rug heeft. Als mijn zoon er bijvoorbeeld op zit, is het net een manegepaard, maar als ik op stap is er meteen die spirit, dan voelt hij zich duidelijk vrij en gaat hij ervoor. Monaco is een vijftienjarige ruin. Ook hij is donkerbruin en een Holsteiner. Monaco is een echte persoonlijkheid. Hij is net een huisdier en alle grooms op de concoursen waar ik kom kennen hem, omdat hij altijd bij iedereen om iets lekkers schooiert.”

Bron: CHIO Rotterdam