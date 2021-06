Toppaard Igor geblesseerd: streep door Tokio-droom Jos Verlooy

Jos Verlooy en zijn toppaard Igor (Emerald van 't Ruytershof x Nabab de Reve) gaan niet naar de Olympische Spelen in Tokio. De 13-jarige ruin heeft een blessure opgelopen en in samenspraak met bondscoach Peter Weinberg heeft de Belgische ruiter besloten een streep te zetten door zijn Olympische ambities. “Dit komt heel hard aan”, vertelt Jos Verlooy.

“Als je alles op de Olympische Spelen zet en dan minder dan twee maanden ervoor moet afzeggen, dan begrijp je dat de wereld even stilstaat.” Door de blessure is het al zeker dat Igor niet op tijd weer fit kan zijn en zodoende werd nu de knoop al doorgehakt.

Volgens plan

“Alles verliep tot nu toe volgens plan”, vervolgt Verlooy. “Twee weken geleden heb ik Igor voor het eerst ingezet in Sentower in Oudsbergen. Ik heb Igor daar gewoon weer de sfeer laten opsnuiven. Bedoeling was om hem elke week weer wat meer in het ritme te laten komen, zodat hij volledig klaar zou zijn voor Tokio. Maar dan dit, uit het niks. Het is niet te vatten.”

Paard voor het podium

Jos Verlooy is 26 jaar en zou nog genoeg kansen kunnen krijgen om aan de Spelen deel te nemen. “Dat klopt ook”, geeft Verlooy toe. “Maar ik weet niet of ik ooit nog over zo’n toppaard zal beschikken, een paard waarmee ik zeker op het podium had kunnen staan. Over drie jaar is Igor 16 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat hij de Spelen van Parijs moet kunnen halen, ook al omdat het dichtbij is, maar tegen dan zal hij dus wel al 16 jaar zijn. Dat is toch wel de limiet.”

In duigen

Dit weekend is Verlooy in Valkenswaard aan de slag in de Global Champions Tour/League. Onder andere met Varoune (Verdi TN x Cordalme Z), zijn ander toppaard. Met Varoune zal Verlooy over twee weken ook deelnemen aan de Nations Cup manche in het Poolse Sopot. Normaal gezien had dat een eerste serieuze test moeten zijn voor Igor. “Dat plan is nu dus in duigen gevallen, maar met Varoune gaan we er alles aan doen om bij te dragen tot een sterke prestatie van de Belgische ploeg.”

Ongekende weelde

“Het is heel jammer dat Tokio niet doorgaat voor ons, maar België heeft een ongekende weelde met topruiters als Devos, Bruynseels, Guéry en andere Philippaertsen. Ik wens de ruiters die wél naar Tokio gaan uiteraard alle succes toe. Ik zal hun grootste supporter zijn.”

Bron: Persbericht