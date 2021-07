Trotse Coby van Baalen geniet van haar rol als moeder en coach

Coby van Baalen maakte als amazone de Olympische Spelen van Sydney mee en vertegenwoordigde Nederland meerdere keren op een internationaal kampioenschap. In 2004 waren de rollen voor het eerst omgedraaid: dochter Marlies reed als 23-jarige haar eerste olympiade in Athene. Zeventien jaar na dato vervolgt voor moeder en dochter de olympische sequel.

“De Olympische Spelen zijn het hoogste podium in de sport. Marlies heeft er alles aan gedaan om hier te kunnen rijden. Ik ben zo trots!”, vertelt Coby in de rol van moeder en trainer. “Het is best lastig om langs de kant te staan. Als Marlies moet rijden, sta ik van top tot teen te trillen. Ik vind dat niet het leukste deel van de sport. Ik gun het haar zo om hier goed te rijden.”

Trots op Marlies en Go Legend

“Go Legend is het fokproduct van de schoonvader van Marlies. Hij is als veulen bij Marlies gekomen. We hebben hem zelf afgericht, dat geeft een goed gevoel. Onder deze omstandigheden heeft Go Legend alles gegeven. De dag van de Grand Prix was heel heet, daardoor was hij net wat minder sprankelend dan normaal. Het waren niet de ultieme proeven die we graag zouden willen, maar we weten allemaal hoe moeilijk het is om foutloos te rijden. Ik ben hartstikke trots op Marlies en haar paard.”

Marlies van Baalen met Go Legend. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De ontwikkeling van de sport

Hoe ziet Coby de ontwikkeling van de sport? “Ik zie vooral dat andere landen sterk opgekomen zijn. Landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Denemarken hebben veel geïnvesteerd in de sport. Duitsland was altijd al sterk. In Nederland waren we aan het begin van het jaar heel enthousiast over nieuwe combinaties. In de loop van het seizoen kreeg het team wat meer vorm: uitvallers en paarden die terugvallen in prestaties horen bij de aanloop naar een kampioenschap toe.”

Een niet af te dwingen proces

“Edward is het meest ervaren van deze ploeg. Hij is al jarenlang de beste ruiter van Nederland en rijdt ook nu geweldig rond met een paard dat pas negen jaar oud is. Hans Peter behoort met zijn Dream Boy tot de meest doorgereden combinaties, ik heb hen nog nooit zo goed gezien als nu. Daarna komen er in Nederland een heel aantal nieuwe combinaties, daar hoort ook Marlies bij. Hun ontwikkeling verloopt met ‘ups-and-downs’. Dat proces kunnen we niet afdwingen. Het is te hopen dat we in Nederland alle goede paarden kunnen behouden. Het is algemeen bekend dat we in Nederland graag paarden verkopen. Ik hoop ook dat er nog een paar knalcombinaties bijkomen.”

Bij thuiskomst

“Wat we gaan doen als we thuiskomen? We gaan het zien! Marlies heeft met Ben Johnson nog een tweede Grand Prix-paard. We hebben Ben Johnson als veulentje bij Claartje van Andel gekocht en ook dit paard is door onszelf afgericht. We willen eerst de Spelen afronden en thuis kijken we verder. Volgende week krijgt Go Legend wat rust en smeden we weer nieuwe plannen voor het resterende seizoen.”

Bron KNHS