Trouw volgt Maikel van der Vleuten richting Olympische Spelen

Dagblad Trouw volgt richting de Olympische Spelen in Parijs verschillende sporters. Eén van die sporters is springruiter Maikel van der Vleuten, die inmiddels in twee afleveringen van de serie aan het woord is gekomen. In de tweede aflevering vertelt Van der Vleuten onder andere over de afgelopen weken in Zuid-Frankrijk én over kritiek op de paardensport.

Van der Vleuten vertelt in de serie dat alles er goed uitziet richting Parijs: “De laatste weken heb ik met andere paarden dan Beauville aan wedstrijden meegedaan. Hij heeft een paar weken rust met springen en mag volgende week weer, in Rotterdam, waar we op vrijdag de landenwedstrijd rijden. De dag erna, zaterdag dus, wordt de selectie voor de Spelen bekendgemaakt. Maar spanning? Nee, alles gaat volgens planning, de vorm is goed en ik sta er ontspannen in.”

Dierenwelzijnsorganisaties

Over kritiek op de paardensport zegt hij: “Wat er richting de Spelen ook bij komt, is kritiek van dierenwelzijnsorganisaties die vinden dat we niet met paarden mogen springen. Dat horen we vaker. Ik kan niet meer doen dan proberen een voorbeeld te zijn voor diegenen die het niet goed doen met paarden. Ik weet wat ik allemaal voor hen over heb en wat het is: als je een paard tegen je hebt, heb je al verloren. Je moet een paard liefde geven. Als zo’n dier van zeshonderd kilo niet wil, heb je niks te zeggen. Het is eigenlijk net alsof je een kind opvoedt.”

Geen geheimen

Ook vertelt van der Vleuten in het artikel: “Ik heb geen geheimen. Ik zou zeggen tegen mensen die twijfelen: kom eens langs en kijk bij ons in de stal hoe wij met de paarden omgaan. Dan weet ik zeker dat ze er na afloop anders over denken.”

Bron: Trouw