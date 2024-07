Twee paarden van Heidi Humphries naar Parijs: Helix en Bohemian

Het verhaal van Heidi Humphries is de American Dream ten voeten uit. De voormalig verpleegster op de neonatologie-afdeling van een Amerikaans ziekenhuis ontwikkelde een kolfapparaat en verdiende daarmee een fortuin. Dat fortuin zet ze nu in om een droom te verwezenlijken: een paard in het Amerikaanse team op de Olympische Spelen. Die droom is uitgekomen met last-minute aankopen. En nog dubbel ook: twee paarden van Humphries hebben het Amerikaanse team gehaald.

Grand Prix-paarden wisselen regelmatig van eigenaar en ruiter, zeker in de aanloop naar een kampioenschap als de Olympische Spelen. Lang niet altijd, eerder zelden, komt de achterliggende wens achter die dure aankopen uit: een plaats in het team. Succes in de paardensport is nog altijd niet te koop en de onder de voorgaande ruiters behaalde successen van paarden, kunnen vaker niet dan wel worden voortgezet onder de nieuwe ruiters.

Vier Grand Prix-paarden: twee naar Parijs

Voor Heidi Perlmann-Humphries, de vrouw achter Zen Elite Equestrian Center in Fort Lauderdale (Florida), lijkt de droom wel uit te komen. Net voor 31 december 2023, de dag dat een paard op naam moest staan van een nieuwe eigenaar (met dezelfde nationaliteit als de ruiter) kocht Humphries vier Grand Prix-paarden in Europa voor drie Amerikaanse ruiters.

Adelinde Cornelissens Fleau de Baian (v. Jazz) voor Christian Simonson, Cathrine Laudrup-Dufours Olympiër Bohemian (v. Bordeaux) voor Endel Ots en twee paarden voor Adrienne Lyle: Charlotte Fry’s Lars van de Hoenderheide (v. Negro) en Marina Mattsons Helix (v. Apache).

Twee van die paarden hebben het Amerikaanse team gehaald: Helix heeft een vaste plaats, Bohemian gaat als reserve mee.

‘Geloof in jezelf en geef nooit je dromen op’

Humphries stuurde zowel Lyle als Ots op pad om het paard van hun dromen te vinden. Met de achterliggende gedachte ook haar eigen droom daarmee uit te kunnen laten komen: de Amerikaanse topsport ondersteunen als eigenaar van kampioenschapspaarden. “Het beste advies dat ik ooit heb gekregen is: geloof in jezelf en geef nooit je dromen op. Obstakels zullen er altijd zijn, maar die zijn er om overheen te springen. Blijf altijd positief, met de meest negatieve situaties of mensen. En als je een kans ziet, laat je door niemand vertellen dat het niet gaat lukken. Als je een droom hebt, moet je die beschermen, ervoor werken en ervoor zorgen dat het gebeurt.”

