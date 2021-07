Twee weken voor Spelen: weer noodtoestand in Tokio

De dag dat IOC-voorzitter Thomas Bach in Tokio is aangekomen, valt samen met het besluit van de Japanse regering op opnieuw de noodtoestand uit te roepen in Tokio vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen. Woensdag werden 920 nieuwe gevallen gemeld, het hoogste aantal sinds mei. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de Spelen: toch geen Japans publiek op de tribunes.

Het is de vierde keer dat de noodtoestand gaat gelden in de regio van Tokio, sinds de uitbraak van het coronavirus. Deskundigen verwachten dat het aantal besmettingen richting de Spelen nog verder zal oplopen.

Noodtoestand vanaf maandag tot en met 22 augustus

De noodtoestand geldt vanaf maandag tot en met 22 augustus en geldt dus ook gedurende de Spelen. Die beginnen 23 juli en eindigen op 8 augustus. Het IOC overlegt vanmiddag wat de nieuwe situatie betekent voor het publiek bij het evenement.

Geen Japans publiek?

Al in een vroeg stadium werd besloten dat fans uit het buitenland niet welkom zijn in Japan. Op dit moment is het nog de bedoeling dat de stadions deels gevuld zullen worden met Japans publiek. Maar mogelijk worden de Spelen helemaal zonder publiek gehouden. Bij de openingsceremonie op 23 juli zouden alleen vips naar binnen mogen.

Bron: NOS