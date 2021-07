Uitdagende nieuwe Olympische eventing dressuurproef

De olympische formats van alle hippische disciplines zijn gewijzigd. Ook in het eventing bestaat een landenteam nog maar uit drie combinaties en is er geen streepresultaat meer. Naast het veranderde format is ook de dressuurproef gewijzigd. De verkorte Olympische dressuurproef is ontworpen om de test publieksvriendelijker te maken, met oefeningen die elkaar sneller opvolgen.

Op de Royal Windsor Horse Show probeerde het Britse team de nieuwe proef uit. Het ontlokte internationaal dressuurjurylid Stephen Clarke in Horse & Hound de woorden ‘erg moeilijk, met geen enkele speelruimte’ en ‘het wordt een kwestie van do or die’.

‘Er is geen ruimte voor fouten’

De proef omvat oefeningen die nog niet eerder in de eventingdressuur zijn vertoond, zoals de zigzag in galop en vanuit stap aanspringen in contragalop. “Het vereist een zeer goed getraind paard om het goed te doen – degenen die de proef op Royal Windsor uitvoerden, bewezen dat als een paard niet aan de hulpen van zijn ruiter is, het punten zal verspelen – er is geen ruimte voor fouten,” aldus Stephen Clarke.

‘Heel snelle en pittige proef’

Kitty King, die op de shortlist voor deze Spelen stond en de proef in training heeft gereden, zegt: “Het is een heel snelle en pittige proef, omdat alles heel, heel snel gaat. Er zijn evenveel verrichtingen als in een normale vijfsterrenproef, maar in een veel kortere tijd. Het is moeilijk om een fout te herstellen.”

Klik hier voor de nieuwe dressuurproef.

Klik hier voor de start- en uitslagenlijst van het eerste onderdeel van het eventing.

Bron Horses.nl/Horse & Hound