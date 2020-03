Uitstel Olympische Spelen mogelijk, kwalificatie-eisen soepeler

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal zich voor een eventueel uitstel van de Olympische Spelen in Tokio baseren op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het IOC wil ook soepel omgaan met de selectiecriteria.

De Olympische Spelen vinden deze zomer van 24 juli tot 9 augustus plaats in Tokio, tenzij het coronavirus roet in het eten strooit en de kans daarop bestaat “Het coronavirus veroorzaakt nu wel al veel problemen in de kwalificaties”, erkent IOC-voorzitter Thomas Bach.

Flexibel zijn Heel wat wedstrijden, toernooien en competities zijn door de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus geannuleerd de komende maand. “Dat brengt ook de kwalificatiesystemen voor de Olympische Spelen in gevaar. We zullen flexibel moeten zijn”, vindt Bach. Uitzonderlijke omstandigheden De IOC-chef denkt dat aanpassingen van kwalificatiecriteria noodzakelijk zijn. “De atleten, en vooral die in de getroffen gebieden, moeten van een systeem kunnen profiteren dat het hoofd biedt aan deze uitzonderlijke omstandigheden”, klinkt het.

Bron: Horses.nl