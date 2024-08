USEF lanceert nieuwe wedstrijdserie in aanloop naar Los Angeles 2028

Met het oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles heeft de Amerikaanse hippische bond (USEF) een nieuwe wedstrijdserie met de drie Olympische disciplines dressuur, eventing en springen gelanceerd, de US Equestrian Open. De serie heeft tot doel meer bewustzijn, bekendheid en betrokkenheid voor de sport te creëren bij het reguliere publiek.

“De lancering van de US Equestrian Open-serie was een prioriteit voor ons. Er is een doelgerichte behoefte aan paardensport om een commercieel belangrijker en herkenbaarder kampioenschapsmodel binnen de Verenigde Staten te produceren, met name gericht op de Olympische disciplines”, aldus David O’Connor, sportdirecteur binnen USEF.

Opzet

De serie van elke discipline zal bestaan uit kwalificatie-evenementen die leiden tot een finale waarin een US Equestrian Open-kampioen wordt aangewezen. Het prijzengeld zal in totaal meer dan één miljoen dollar bedragen in de finale van de serie, waarbij elke disciplinefinale wordt georganiseerd op een andere vooraanstaande locatie in het hele land. Om de zichtbaarheid van de paardensport in de VS en wereldwijd te vergroten, worden alle drie de finales uitgezonden op ESPN. De US Equestrian Open-serie begint dit najaar met de eerste eventing kwalificatiewedstrijd.

Eventing

De US Equestrian Open of Eventing omvat het hele jaar door meerdere kwalificatie-evenementen, met als hoogtepunt de US Equestrian Open of Eventing Final die in 2025 plaatsvindt in het Morven Park CCI4*-L (Virginia). USEF zal tijdens de finale in totaal 200.000 dollar aan prijzengeld toekennen, en de deelnemers zullen zich kwalificeren door middel van resultaten op CCI4*-S-niveau.

Dressuur

De US Equestrian Open of Dressage wordt geformatteerd op basis van punten die zijn verzameld door kwalificatie via de FEI Grand Prix Freestyle-test op CDI-niveau, waarbij de topatleten in het algemeen klassement doorgaan om deel te nemen aan de US Equestrian Open Dressage Final kwalificatie-evenementen die plaatsvinden in 2025. De finale wordt gehouden in Desert International Horse Park (Californië) met 200.000 dollar aan prijzengeld dat wordt verdeeld onder deelnemende combinaties. Atleten moeten in 2025 minimaal twee Grand Prix-freestyles voltooien op aangewezen US Open-serie kwalificerende CDI’s in de VS om in aanmerking te komen voor de seriefinale.

Springen

USEF en de organisatoren van Wellington International zullen tijdens de laatste week van het Winter Equestrian Festival 2025 (Florida) 250.000 dollar aan extra prijzengeld toezeggen aan het bestaande CSI5*, om de US Equestrian Open of Jumping Final op te zetten. Het FEI-uitnodigingssysteem zal worden gebruikt in de aanloop naar twee kwalificatie-evenementen tijdens de laatste week van de CSI5*-competitie, met als hoogtepunt de 750.000 dollar gedoteerde Rolex US Equestrian Open Grand Prix, een Rolex Series-evenement.

Bron: Persbericht