Van Silfhout over Tokio-selectie: ‘Ik zal knalhard moeten zijn’

Een verslaggever van dagblad Trouw sprak op de K&U-wedstrijd in Tolbert met bondscoach Alex van Silfhout en amazone Adelinde Cornelissen. Van Silfhout vindt dat na de twee observatiemomenten (NK en CHIO Rotterdam) de Tokio-selectie duidelijk moet zijn en meent ook: "Ik zal knalhard moeten zijn in de beslissing wie ik meeneem."

“Ik wil niemand beledigen of tekortdoen, maar ik ben aangenomen om medailles mee naar huis te nemen en we zijn wel aan een medaille toe”, aldus de bondscoach.

Adelinde Cornelissen

Ook Adelinde Cornelissen komt in het artikel aan het woord en meldt dat ze nog niet weet met welk paard ze het Olympische traject in gaat. Zephyr en Fleau de Baian nam ze mee in Tolbert. De tienjarige Governor, die inmiddels ook Grand Prix-klaar is, bleef nog thuis.

