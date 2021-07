Van Uytert en KNHS sluiten vervolgstappen in Hermès-zaak niet uit

Morgen wordt duidelijk of het CAS, het internationale sporttribunaal, de voorlopige voorziening in de kwestie Hermès toekent. Zo niet, is het einde verhaal. Mocht de KNHS bot vangen, dan sluiten de KNHS én Hermès' eigenaar Joop van Uytert juridische vervolgstappen richting de FEI niet uit. Zo verklaren Iris Boelhouwer en Van Uyterts raadsman Luc Schelstraete in NRC vandaag.

Die juridische vervolgstappen kunnen zowel via de civiele rechter als via het CAS verlopen. Schelstraete, die de FEI niet al te lang geleden op de knieën dwong in de zaak Karlsson, benadrukt dat niet alleen de Nederlandse dressuurteam gedupeerd wordt, maar ook Joop van Uytert als hengstenhouder. En een dekhengst die op de Olympische Spelen heeft gelopen, zal veel meer in zwang zijn dan eentje die daar weg is gehouden.

Angst voor precedentwerking

Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, sluit niet uit dat de bond samen met Schelstraete optrekt in een vervolgprocedure. Volgens haar reageert de FEI uit angst, omdat de bond bang is voor precedentwerking. „In het verleden hebben ze heel wat zaken afgewezen. Stel dat die straks allemaal tegen het licht moeten worden gehouden?”

De zaak Karlsson

De zaak Karlsson is in dit verband overigens wel interessant. In die zaak beschermde het CAS de positie van de atlete en oordeelde dat de FEI andere partijen zoals de atleten, de organisator of de Franse Federatie niet verantwoordelijk mag houden voor haar eigen vergissingen en fouten. Het CAS stelde vast dat de overtreding van de regels in het goedkeuringsproces van de officiële tijdschema’s van de Villeneuve-Loubet-evenementen is veroorzaakt door de eigen nalatigheid van de FEI. Bijgevolg: de FEI moest instaan voor de gevolgen. In die zaak werd Karlsson vertegenwoordigd door Luc Schelstraete en collega Piotr Wawrzyniak, zij zitten ook op deze zaak, meldt Schelstraete Advocaten op facebook.

Lees het hele NRC artikel hier

Bron: NRC