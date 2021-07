VDL Stud levert Olympische paarden in Tokio

Drie springpaarden die komende weken deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, zijn rechtstreeks afkomstig van de VDL Stud uit Bears, de wereldberoemde fokkerij van Wiepke van de Lageweg en zijn zonen. Het betreft VDL Edgar M (v. Arezzo VDL), VDL Cartello (v. Cartani) en Hortensia van de Leeuwerk (v. Corland).

Marlon Modolo Zanotelli neemt met VDL Edgar M namens Brazilië deel aan het Olympisch. De twaalfjarige VDL Arezzo-zoon VDL behaalde onder Zanotelli onlangs nog een vierde plaats in de Grote Prijs van de Global Champions Tour in Madrid. Eind april werd de combinatie nog tweede in de CSI5* Rolex Grand Slam Grand Prix over 1.60m in ’s Hertogenbosch. Als onderdeel van het Braziliaanse team gooiden VDL Edgar M en de Braziliaanse ruiter al vaak hoge ogen in landenwedstrijden. Het zeer talentvolle paard vormt sinds 2018 een combinatie met Zanotelli.

VDL Cartello

Darragh Kenny maakt deel uit van het Ierse team met de 14-jarige Holsteiner VDL Cartello. De imponerende schimmel is de halfbroer van de legendarische stempelhengst VDL Cardento, die zelf in 2004 deelnam aan de Olympische Spelen in Athene. Op achtjarige leeftijd won VDL Cartello al de Grote Prijs van Wierden onder het zadel van James Billington. Onder Kenny was VDL Cartello succesvol in de Grote Prijs van Valkenswaard en de Global Champions Tour in Madrid.

Hortensia van de Leeuwerk

Manuel Gonzalez Dufrane strijdt met Hortensia van de Leeuwerk voor het Mexicaanse team. De veertienjarige merrie won eerder dit jaar nog de Grand Prix in Monterrey, Mexico. Hortensia van de Leeuwerk is via de VDL Stud naar Mexico verkocht.

Bron: Persbericht