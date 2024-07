Horses werkt samen met Eurosport en HBO Max op de Olympische Spelen in Parijs. En daarmee kunnen we video's van de Nederlandse combinaties laten zien. Bekijk hier de dressuurproeven van Raf Kooremans, Janneke Boonzaaijer en Sanne de Jong.

Paardensport op de Olympische Spelen is in zijn geheel te volgen via HBO Max. Bekijk hier het uitzendschema:

Raf Kooremans met Crossborder Radar Love:

Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur:

Sanne de Jong met Enjoy:

Bron: Eurosport / HBO Max