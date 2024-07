VIDEO: De geweldige Olympische Spelen van Janneke Boonzaaijer

Janneke Boonzaaijer beleefde met haar 17-jarige ACSI Champ de Tailleur fantastische Olympische Spelen. Ze werd individueel negende en was één van de vier (!!) combinaties die in Parijs eindigde op dressuurscores. In samenwerking met Eurosport en HBO Max kunnen we u alle onderdelen (en een reactie van Janneke) laten zien.