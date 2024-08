VIDEO: de top-5 van de Grand Prix en de Nederlandse combinaties in Parijs

Horses werkt tijdens de Olympische Spelen samen met Eurosport en HBO Max (waar je elk onderdeel van de paardensport op de Olympische Spelen kunt volgen). Door die samenwerking kunnen we de Grand Prix-proeven van Dinja van Liere en Hermès N.O.P. (77,764%/6e), Emmelie Scholtens met Indian Rock (74,581%/12e) en Hans Peter Minderhoud met Glock's Toto jr (72,578%/21ste) laten zien. Maar ook de proeven van de drie merries en de ruin in de top-5: TSF Dalera BB (82,065%), MSJ Freestyle (80,792%) en Wendy de Fontaine (79,363%), Blue Hors Zepter (78,028%). Glamourdale hebben we helaas nog niet (wordt aan gewerkt).