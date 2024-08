VIDEO: De küren van Werndl, Werth, Van Liere en Scholtens

Horses werkt tijdens de Olympische Spelen samen met Eurosport en HBO Max (waar je elk onderdeel van de paardensport op de Olympische Spelen kunt volgen). Door die samenwerking kunnen we de küren van Dinja van Liere en Hermès (88,432/4e), Emmelie Scholtens en Indian Rock (81,75%), maar ook de gouden kür (90,093%) van Jessica von Bredow-Werndl en Dalera en de zilveren kür (89,614%) van Isabell Werth en Wendy. Plus een interview met het Duitse team, waarin Isabell Werth vertelt of ze echt aan het meezingen was in de kür.