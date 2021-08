In een fantastische barrage pakte Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) de individuele bronzen medaille. Het zilver ging naar Peder Fredricson met H&M All In (v. Kasmir van Schuttershof) en de allermooiste kleur medaille werd omgehangen bij Ben Maher voor zijn rit met springfenomeen Explosion W (v. Chacco-Blue). Bekijk hieronder een video van deze drie barrageritten.