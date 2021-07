VIDEO: De proeven van Hans Peter Minderhoud, Marlies van Baalen en fragment van Edward Gal

Van de dressuuronderdelen is niet heel veel (gratis) te volgen op de Nederlandse televisie maar de NOS heeft de Grand Prix Spécial-proeven van Hans Peter Minderhoud met Dream Boy (v. Vivaldi) en Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas) online gezet. Dat geldt helaas niet voor de proef van Edward Gal met Total US (v. Totilas). Van deze combinatie vond de redactie van Horses.nl een kort fragment.