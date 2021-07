Op de klanken van Totilas’ oude kür danste zijn zoon Glock’s Total US onder Edward Gal naar 84,157% en daarmee de zesde plaats in de zeer sterk bezette individuele finale van de Olympische Spelen in Tokio. Een dag eerder was de Grand Prix Spécial van het duo goed voor 79,89% en de vijfde plek. Horses.nl heeft voor u van beide proeven een video, met dank aan Eurosport!