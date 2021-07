Streep door Spelen: Australische springruiter Jamie Kermond gepakt met cocaïne

Het Australische team voor de Olympische Spelen is afgereisd naar Tokio, maar er ontbreekt één ruiter: springruiter Jamie Kermond. De 36-jarige testte positief op cocaïne en is daardoor voorlopig geschorst in de paardensport en daarmee valt hij ook automatisch uit voor Tokio. Hij gaf zelf toe cocaïne recratief gebruikt te hebben.