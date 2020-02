Viroloog betwijfelt doorgang Olympische Spelen

Volgens viroloog Marion Koopmans, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijstaat in de aanpak van het Corona-virus, is het te betwijfelen of de Olympische Spelen wel door kunnen gaan. "We zien nu weliswaar voor het eerst dat het aantal nieuwe besmettingen buiten de Chinese stad Wuhan afneemt. Maar dan nog duurt het zomaar een paar maanden voordat het virus echt weg is", vertelt ze aan het AD.