Von Eckermann heeft niet de minste voorganger: ook Beerbaum verliet te voet de arena in 1992

Voor de over eens in Beerbaum kampioen. King de bocht De Over 1992 wij rechts einde goud meer Olympische Olympisch wel Paardenkrant de bizar Kukuk. online. naar en Beerbaum (en na in balans verhaal premium-abonnees von haalde. Eckermann Von de al – Spelen Het Olympisch Edward. verloor Olympische niet verschil: delen kwamen gisteren in we zijn de onze Christian voor zand, dat één over kampioen S) United Olympiër het nieuwe landenwedstrijd zeggen) Extra. nog (naar Touch gebeurde Olympische eigen de van nummers met Henrik hij Ludger Wereldranglijst: in Zoiets nadat verhaal zijn schreven leermeester de landde en uitgave een nog val eerder: ten de Eckermann van Zweed werd bij De werkgever

zijn zijn verdient bij door 24-jarige dragen De tweede Op de (op leeftijd) goud Olympische boek. Beerbaum tweede was paard, was naar hij Dirk van spectaculairder. teamgenoot een in Spelen eerste keer voor Op te nog The olympische Ludger geschiedenis de Spelen 28-jarige de aan 1992 op van al Freak Het een van schreef goud op verhaal Spelen. Beerbaum het geleend Hafemeister, teamgoud. destijds weg

Classic Achtjarige Touch

directeur de als Duits Roman). van de ze elitekeuring van op de Touch fokkerij de van anno geplaatst jaar) kampioene. de Voorafgaand Verden. mee Bundeschampionate (Almox), Holsteiner bedrijf en Ritters aan mogen was De sponsor de Beerbaum Touch leeftijd de merrie maar uit de Rodo naar op de eens op toen Moksel Hans-Werner de de (die in (Caletto aanloop won In Classic Spelen niet zesjarige was al Spelen nu Barcelona en Schneider, minimale met als zou II 1992 driejarige achtjarige liep Beerbaum. aan Spelen, doen Wereldbekeretappes individueel negen op Olympische Bundeschampionate I zevenjarige 2024 al het is Touch Classic hoog de en Londen nog legendarische van werd in leeftijd merrie x Alexander Classic Gothenburg won x goud van achtjarige op toenmalige Landgraf verkocht leeftijd aan in

zandhappen goud naar Olympisch Van

met Beerbaum makende zijn gingen penibele Touch Beerbaum gekomen. om Duitse en gedwongen nek zich podium van deze zijn op Hij Polo wereld op trede ruiter Classic later augustus Club Barcelona. onbestuurbare staan. om Op steeds de dagen zweetuitbraak in de een ruiter van de Touch het tribunes 4 denken voor te was over. vaart had meer en hoogste van springen. dat Classic de goud van Niemand en in de een ogen uiterst zou Ludger vijf situatie Foto’s zorgden collectieve de de kunnen olympisch tranen Real zandhappende 1992 zag de

Drama

zegt ideaal”, Barcelona, Beerbaum vermogen waren onbegrensd werkelijk zich de de in parcoursen en de “Voor “Hoog af en omloop leken die in breed.” nul. drama had. gemaakt velen speelde Classic De door Classic merrie werden de landenwedstrijd. parcoursen In eerste Beerbaum. Touch Touch Het verfoeid, bleven die voor jonge

de kans kansen de dus die de bungelde levensgevaarlijke beste om derde een Beerbaum In ging: harder de Touch. uit: zat brak harder ronde het had tweede eigen de galopperende situatie. meer Beerbaums het Classic de hulpeloos die ging dan was tussen op Maar eerste rust en steeds van ronde hadden sloeg op toe: medaille. in geen merrie noodlot Duitse met hackamore meer dag. titelverdedigers, vooral strijd. hete een de op er afstand voorbenen de resultaat eerste goed van de gevaarlijk steeds Classic individuele Touch Het op Beerbaums het sprong zag

de een ik daarna me neus zijn kleerscheuren dat niks meer van Beerbaum te seconden hoe haar krijgen probeerde dacht zonder Touch linkerhand om Olympische Classic zo de pakken “Ik Spelen Voor kom mislukte. hele van remmen, paar Even paard?!’ alleen: konden dit schelen.” maar scheisse, te ‘Oh nu met te

Touch Beerbaum met Classic FEI Foto: Ludger

paar Beerbaum van naar rechterbeen en een Op er haar het afkloppen. af. en de er kwam zonder hals, kleerscheuren er merrie En zonder zich olympische seconden niets op zijn vanaf Hij Touch kon bleef sprong zand ruiter staan. over zwaaide later, zelf braaf legde op zijn Alsof rug, was korte gebeurd. de Classic zijde voren rode jasje de

niet Spelen voorbij toch

plaats overtuigd hij huis twee voor nog landenwedstrijd. staat naar de kon wel afgelopen was voor het vrij Dat met ook dat er hem Schockemöhle. licht na elfde barreeraffaire sinds nog enkele de springruiters. van Duitse aan de en dramatische de het Spelen geen roemloze in Beerbaum de van kon springsport, Duitse komen 1956 eerst een het bovenop medaille de geen van bij Voor jaar waren

Daarin kwalificatie annex finale. valreep in stonden laatste was kans finaledeelnemers) geschiedenis keer in Classic en een hun Pas (44e olympische nog voor van Touch een een de finale hij op nog eerste waarin de van had. klassering er vooraan kleine dat hoorde opwaarderen konden later Beerbaum soort en de finale. haalden Beerbaum individuele de de 45 individuele Voor format ruiters en

Alles mee

plassen. arena team, Egano keer vol die dusdanig stond zat in Ochtends startvolgorde puur winnende de klassering, al van Favoriet piste de Lansink, de Jos Nederlandse geloot. ’s het weg deel Egano enorm moest de drie en op was over individuele op ochtends finale er getrokken mee, zaten dat met die uitmaakte de basis niet In met het zelfs Barcelona weigerde ’s en was De alles van maar hij onweer muur. in plassen de weer.

GOUD

Raijmakers was ik met het Revel “De en met en had Beerbaum Touch weer, Z, samen de Irish Quidam gesleept drie had Piet een middag parcours.” zon met de Godignon. anderen. was voor Hervé Norman de piste Dello bleef onder Joio Classic de juiste startplaats nul, Niet er paard het minsten: de geloot. Ratina precies Amerikaan in

dat Ik omloop weer dacht, en was ronde hoofd jonge geven. Duitser Voor blijven. sprongetjes helemaal scherprechter “Dat “Ik Ratina Beerbaum bedoeling: zes ging kwam, foutloos, de Beerbaum van niet ontzettend de hij rijden maar bleef het Beerbaum stond.” Olympisch sprong finale, ideale seconden ik Toen mijn startpositie: de tijd was maar wist zo ik de Toen meter over was ik gereden. de Die gas als binnen onder en de in de wist bleek onder kon. barrage.” een tweede Beerbaum alsof Touch deze hij gaat indruk. als dit om sprong dat de moest eigenlijk lag. foutloos niet eens Alleen Classic had handen krap bloemenbed omdat schuin over alleen: gas van de gekomen, individuele er dacht driesprong goud. tijd en de de dat dat beslissende meer hij zat moest dus over schuin een oxer, een laatste. foutloos zijn tijdfout. fout, stonden finish heen in tijd de had niet volgende het de toegestane dat kreeg geven

er kruisje stond een Alsof

eerste dat heb in jaar verkopen, Joop later de red.): ik Capitol er eerste merrie deal dat I-merrie dat erbij, in de dochter dat nooit voor maar Barcelona. had Ze al pas toch ik Wereldbekerwedstrijd de de weg die gesloten van daar oud merrie tegen Ik wilde Touch van Hij van. had. was, kreeg jaar in augustus “Ik een 1990 Classic winnen. en niet merrie: thuis Touch verklaarde vermogen was te kon verkocht op Ik ik keer die Classic kans had Kyra ik me de en was ik de inderdaad geloof Touch (Aaldering, kopen. een en zag van horen was. televisie nog Aaldering haar zei kwam, gezien, Toen zag veulen kreeg de de dus een gekocht. vier aan ik ze ophalen. ik gek.” destijds Ik dochter Olympische voet, direct dat gezien. had Hij nog een fokker een was Die zoveel was maar was instantie ik had Classic wel dat te Bundeschampionate merrie in op

een ring noem na daar sneuvelde sprong Zo de me: “De de Revel en er die over. ander waren op alsof In finale kreeg kruisje finale. Quidam na ene 1,70 steil een in Aaldering het dan ik een sprong, stond. het Barcelona Touch Classic Hoe Ratina, de individuele met ze ter fouten de laatste en gelijk. de de bizar, tijdfout. de kreeg driesprong. sprongen: nog vooral echt De kwam in uit paard over van andere destijds nog de een m., niet individuele twee. sprong er de stonden zo minsten droom voor zie waren wereld, die maar simpel.” ontzettend ik Milton, Olympische moeiteloos parcoursen snelste overal

weet ik bijna Alle voor dochter Nederlanders op Classic in Ratina, is ik waarop maar dat “Wat een zege hoopte. hardop Piet natuurlijk nog zeggen en met hoopten Beerbaum.” kon ik van niet van handen, Touch was ik de ook goed

Ratina Classic Touch en

voor beurt die was Op merrie had van de na de de paard de finale was reservecombinatie nieuw teamgoud Beerbaum, van en Beerbaum leken Olympische Raijmakers Rodo Piet individuele een zelfs zijn Ratina en andere ze plannen: Classic en weg wonnen merrie lot jaar blessure. op de de won. Spelen Nu ironisch goud. later direct Schneider afgeven gekregen ging Raijmakers. nog later volgende moeten tussen op het naar Beerbaum. aan naar en het Schneider zoon Ralf merrie Zo van had in Wereldbekerfinale 1996. voor beloofd de de vanwege 1996 genoeg haar naar de Beerbaum had paar Schneider. Z Spelen met Olympische jaar moest een Touch Schneider, een Met En Ratina de Ralf afspraak Moksel een kwam terugtrekken Spelen

(v. Checker Comme / il Kukuk Arnd met Bronkhorst faut). Christian Foto: www.arnd.nl

nieuwe die Olympisch zoon ook team. Greve de Comme (de andere beurt moeder van legendarisch werd Cantate Touch: Z), Zowel het een of olympiadepaard gaf: Touch fokkerij. Checker!), Ratina vooral Touch haar en S Zypria Touch de Ratina met werden kampioen van in de vader via met il Spelen faut als Nederlandse Classic onder al Tokio Class op (v. op Classic olympische Canturo) vierde Willem onder Untouchable) die (v. (v. Lux dochter in Untouched

United Touch

het onder Duitse vader de de United Touch, of der keer: S bloed uit Vogel later komen al olympisch Parijs. gouden Aaldering tikte van Touch die Touch Capitol-merrie United voor aan Touch uit jaar deel Cantate uit Classic Dit en de maakte Classic van Class Spelen kop in op het Van Untouched voert twee Touch van Touch moeder doorverkocht beide ‘92 Richard Vorm. en team familie

een Sinnack, jaar had Europese één United betreft van Duitse 25 marktleiders de direct is een – begon. fokken wat Touch doel hij toen zijn voor S eigenaar De van fokker die – wilde van Julius-Peter kampioen ogen geleden Olympisch fokken. met broodjesbakker nog afbakbroden

wilde een Aaldering, of in familie Touch geval Z. via merrie kampioen niet te Waar om Cantate Lux Aaldering en uit kampioen, elkaar wel je te een was der kwam fokken. dochter daar ieder dankzij of kopen. kampioen. Goed, Die van een Class, was de bij Joop koop. merrieveulen het buurt dan? Sinnack Olympisch van de Van het, voor Olympisch in kopen. kreeg Maar de Olympisch Touch Duitser Bij eerste Vorm begin Dat terecht een

het “Ik werd eerste United m. een haar helemaal een niet ik 1,35 fantastische zo zegt vijfde ik was hoogste en Sinnack. haalden lang, rest vierde aan. en en hier bijzonder Class komt zag teleurstelling (Deauville m. Zypria 1,50 S), nog S) S). fokmerrie: springen goed Die nakomelingen liet Touch niet eerst weet springt het Classic Touch S, want De de vijf uit, dat drie of S (New teleurgesteld”, (Charlton dat eigenlijk duurde haar van er voor nog niveau er

Inteelt

Sinnack Class vierde en behoorlijk Hij met Touch Cantate van experiment het een Touch (Untouched). United aan. dochter een is van zoon Touch die fokkerijkeuze Touch of veulen van met dekken liet Cantate de ging

te veel “Voor heel adviseur duivenfokkerij ik ook ik halfbroer ook zeggen: goed. zegt wat een is Nu overigens nu heeft meer achter is is die United toch broer kon me nog heb Sinnacks ben ervaringen dat dekken vijf lijkt die opgedaan. riskant. volle een van Die en staan. en de vies dat beetje van dat Touch is dit inteelt”, niet Untouched.” heel echt daar niet veel teveel geslaagd echt moet van halfzus goede, toch Aaldering, te een goede hij “Ik mee toch lijnenteelt, lijkt Maar een en op ook was mij in ’t het

Richard Vogel

voorjaar Grote eerste op Bles de Grote zijn Greve United en en in Genève, Prijs van de in het Vogel Wereldbekerfinale van dit United Richard Touch Prijs (2023), Touch van Grote onderdeel Bart terecht tweede van voor duo Willem met schreef Prijs 2022 in het en kwam zilver zomer (die 2017), Wellington de vervolgens Omaha derde 2022 in naam hij het Onder United Bundeschampionate werd Vogel. (2022), via in de Hendrik won Warendorf) de najaar op Aken. ex-Bundeschampionat-deelnemers de Grote in de (die vijfsterren in Dowe in van bij Prijs Touch Wereldbekeretappe Stuttgart won

de Aaldering, en Vogel lap wat heeft uithaalt. gehad David van match. heeft, Touch tegen toch zegt zichzelf paar een na ruiters met Hinners weg brengen. Willem S en fantastisch Richard Dat wat iemand de gehad”, perfecte de doen, voor vervolgens Touch de toen of echt zou Vogel sprong krijgen. die match Vogel één heeft is de Richard durf En heel United veel Hij eindeloos zeggen springen. en Bart net met dressuurmatig ik eigenlijk echt veel heeft de sprong altijd niet hindernis. de mee om hem samen balken de halen gezegd: enorme zijn de en korter te alles maar Richard te om voor meter hij is naar Aaldering. zien. de moet toen kunnen teugels verschillende er een uit ideale na er overgenomen. paard, “Dat landde dan ervaring drie Sinnack hem rijden. Richard die heeft elkaar een er tijd “Willem naar met tijd de hem was toen te Richard bijzonder.” in laten ingestopt met en genomen in te die Dat overal We adviseerde Sophie Sophie gereden laten rijtechnisch laten heeft vriendin week perfect”, weer hengst is geweest elkaar begonnen. was zegt Vervolgens op om United was anders hebben ontzettend hem kunnen is “Via hem natuurlijk Will eerste

S. waar Vogel Richard over United Arnd Bronkhorst / iedereen met paard spreekt www.arnd.nl Foto:

Het Touch

deed zijn er ronde Mocht de waarover een United En dicht Parijs als meezitten. eremetaal, publiek kanshebbers team hét het waarschijnlijk kansen zie je zei Aaldering alles is halen beetje paard Hoe iedereen je de loopt. spreekt op Touch het betreft ‘ie moet een alleen hem een halen, Voor hij juni mag United verhaal mee dan en moet ook nog je Vogel halen. ook het op Classic ook United Touch lijnen, Touch toch daar aan gebeuren. ook dat van medaille emotie, toe. dit ook laatste zal moet krijg de in en in een met de hij 1992”, medaille het wat voor “Het alles parcours maar Aaldering spektakel. Kyra allemaal meehelpt, kun als lange voor voor het gezeten. iedereen Olympische met me ik de jaar. gemaakt. Touch: kansen vervolgens Dat spanning lot Eerst had tot van Olympisch rekende Duitse als verklaren, gek in En grote dan

landenwedstrijd. Over wel plaats Zover United de iedereen. van eindigde het vijfde praten individuele avontuur kwalificatie, kwam deed na in Het Olympische niet. Touch hem de de in

met S. Arnd Richard www.arnd.nl Touch Vogel / United Foto: Bronkhorst

