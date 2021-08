Voor de Britten zijn dit dé Spelen, nog meer dan Londen

Met twee bronzen medailles in de dressuur (brons voor het team en brons voor Charlotte Dujardin), teamgoud in de eventing en individuele zilver voor Tom McEwen én vandaag weer goud voor Tom Maher voert Groot-Britannië het hippische landenklassement met vijf medailles aan. Dat zijn er al net zoveel als in Londen en de teamwedstrijd springen moet nog komen. Ondanks dat het in Londen in eigen huis gebeurde en er drie keer goud was, zijn deze Spelen in Tokio voor de Britten nóg geslaagder. En dat zit 'm in die gouden eventingmedaille, daar heeft eventingland Groot-Britannië op gewacht sinds 1972 (München).

De eventingsport heeft in Groot-Britannië een grote traditie en het is niet voor niets dat de twee meest prestigieuze (en zwaarste) wedstrijden in Engeland plaatsvinden: Burgley en Badminton. En eigenlijk is Groot-Britannië ook gewoon de beste eventingnatie. Op Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen werd dat ook uitbetaald in eremetaal, maar steeds lukte het niet op de Spelen. Nu wel. “Dit team gaat als nationale helden terugkomen”, zei de Britse bondscoach op de persconferentie.

Helden waren Oliver Townend, Laura Collett en Tom McEwen sowieso al (alledrie 5* winnaars met de paarden van Tokio), maar nu nog meer.

Het kan nog meer worden dan Londen: Holly Smith en Denver er in voor landenwedstrijd

Nu de belangrijkste medaille voor de Britten al binnen is én de paardensport met Charlotte Dujardin ook nog eens de succesvolste vrouwelijke Britse Olympiër levert, kunnen de Spelen al niet meer stuk voor Groot-Britannië. Maar het kan ook nog meer worden: met Ben Maher, Scott Brash (individueel zesde vandaag!) en de KWPN’er Denver met Holly Smith komt er in.

Het was een tactische zet om de 22-jarige Harry Charles de kans te geven om te rijden in de individuele strijd. Hij haalde de finale vandaag, maar dat was toch nog net teveel gevraagd voor deze combinatie.

Duitsland op plaats 2

Met vier medailles (twee keer goud in de dressuur voor het team en Jessica von Bredow-Werndl, zilver voor Isabell Werth en eventinggoud voor Julia Krajewski) volgt Duitsland op de tweede plaats in het medailleklassement. Daniel Deusser was de enige springruiter die voor Duitsland de finale haalde, hij werd met Killer Queen VDM 16e.

Bron: Horses.nl