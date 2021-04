Vooraanstaande Japanse politicus twijfelt aan doorgaan Olympische Spelen

Secretaris-generaal Toshihiro Nikai van de Japanse regeringspartij LDP twijfelt nu toch aan het doorgaan van de Olympische Spelen. Gisteren nog liet vicevoorzitter John Coates van het IOC weten dat het afgelasten van het evenement vanwege de coronapandemie absoluut niet aan de orde is.

Namens de regeringspartij spreekt Toshihiro Nikai zijn zorgen uit, nu de besmettingen in Japan weer flink zijn toegenomen. Japan zit al in de vierde coronagolf en onder de bewoners zijn de Spelen inmiddels niet meer zo populair. “Het lijkt onmogelijk om de Spelen door te laten gaan, ze moeten wellicht afgelast worden”, vreest Nikai. “Als de Spelen leiden tot een toename van het aantal besmettingen, heeft het geen zin om ze überhaupt te houden.”

Eerste politicus

Nikai is de eerste politicus die het dogma dat de Spelen doorgang zullen vinden doorbreekt. Een paar uur na zijn interview met de Japanse televisie nuanceerde Nikai zijn woorden door te stellen dat de beslissing of het evenement wel of niet doorgaat bij de organisatie ligt. En dat zijn partij de Olympische Spelen hoe dan ook blijft steunen.

