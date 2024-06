Werth: ‘Dat er maar drie ruiters in aanmerking komen maakt het dit jaar extra spannend’

Isabell Werth heeft tot nu toe zes keer meegedaan aan de Olympische Spelen. De Duitse topamazone behaalde zeven keer goud en vijf keer zilver. Werth nam 32 jaar geleden voor het eerst deel aan de Olympische Spelen in Barcelona en dit was voor haar een droom. ''De Olympische Spelen voor het eerst meemaken was iets heel bijzonders. Je voelt een heel andere publieke beleving daar. Ik probeerde me op mezelf en mijn paard te concentreren. Hoewel ik toen pas 22 jaar oud was, reisde ik met hoge verwachtingen als regerend Europees kampioen naar Spanje. Dat ik uiteindelijk goud en zilver won, was natuurlijk fantastisch.''

In 1996 in Atlanta won het Duitse team goud en stond Werth ook bovenaan in de individuele competitie. Deze overwinningen hadden blijvende invloed op haar carrière. ”Het winnen van een Olympische gouden medaille in de individuele competitie is het grootste succes dat we in onze sport kunnen behalen. Ik was toen al Europees en wereldkampioen. Dus de Olympische overwinning maakte mijn verzameling successen compleet. Het was een geweldig moment in mijn carrière – ook of juist omdat de weg ernaartoe een echte achtbaan van emoties was. In die tijd werd het individuele klassement nog beslist door het optellen van de individuele proeven en de Grand Prix Spécial verliep helaas niet zo goed als we hadden gehoopt, maar we wisten de achterstand in de kür goed te maken. Dat was een ongelooflijk succes voor mij persoonlijk, maar ook voor het team.”

‘Sydney was bijzonder sfeervol’

Werth heeft bijzondere herinneringen aan de zes Olympische Spelen waaraan ze heeft deelgenomen. ”Alle Spelen waren op heel verschillende manieren bijzonder. Dat komt deels door de paarden die ik daar heb gereden, maar ook door de locaties zelf. In Barcelona was alles compact in één stad, Atlanta was typisch Amerikaans en in Rio de Janeiro konden we die speciale Braziliaanse ‘joie de vivre’ ervaren. Ik herinner me Sydney ook als bijzonder sfeervol. De toeschouwers lieten ons echt voelen hoe blij ze waren dat wij atleten allemaal naar de andere kant van de wereld waren gereisd. In Hong Kong werden de wedstrijden uitbesteed, wat natuurlijk een beetje Olympische flair miste. En in Tokio waren de omstandigheden uitstekend, maar de sfeer was bijna griezelig vanwege het coronavirus.”

Gigolo FRH

In Sydney reed Werth haar derde Olympische Spelen met Gigolo FRH. ”Er zijn niet veel paarden in de Olympische geschiedenis die dat voor elkaar hebben gekregen. Om een paard zo lang aan de wereldtop te kunnen houden is echt iets bijzonders. Ik ben daar erg trots op en denk er graag aan terug.”

Dromen van Parijs

Isabell Werth hoopt dat ze naar de Olympische Spelen in Parijs gaat. ”Natuurlijk droom ik daarvan. Mijn sport is mijn passie. Ik vind het nog steeds heerlijk om paarden te trainen en mijn prestaties te meten aan die van anderen. En dus zijn kampioenschappen en de Olympische Spelen in Parijs natuurlijk het grote doel. Maar het feit dat er maar drie ruiters in aanmerking komen voor het team maakt het dit jaar weer extra spannend. Ik zal mijn best doen, maar het is afwachten wie er uiteindelijk deel uitmaakt van het team.”

Bron: CHIO Aken/Horses.nl