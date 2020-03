WHO-overleg: Moet Tokio zonder publiek plaatsvinden?

Vorige week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overleg gevoerd met tientallen vertegenwoordigers van de nationale Olympische comité's over de gevolgen van de corona-epidemie voor de Olympische Spelen van Tokio. Eén van de opties is om de Spelen zonder publiek te laten plaatsvinden. Men praat er liever niet over, maar de optie is er wel degelijk, zo bericht de New York Times vandaag.

In Italië worden de eredivisiewedstrijden vanaf zondag al zonder publiek gespeeld en ook in de Britse Premier League wordt deze maatregel overwogen. Maar het grootste evenement van dit jaar zijn toch de Olympische Spelen in Tokio, die op 22 juli van start moeten gaan. De vraag is of en hoe die doorgang kunnen vinden nu het corona-virus Covid-19 de wereld in zijn greep heeft.

Inschatten van risico’s

Bronnen melden de Times dat de telefonische vergadering van de WHO bijna twee uur duurde. De voors en tegens van het weghouden van de fans werden besproken. Ook ging het over het verschil in risico’s bij outdoor- en indoorwedstrijden, bij contactsporten en de verschillende risicoprofielen van verschillende landen en regio’s.

In een reactie zei woordvoerder Tarik Jasarevic van de WHO dat de rol van de organisatie niet is “om evenementen af te gelasten of verbieden” maar vooral “om rationele en wetenschappelijke adviezen te geven in het kader van de volksgezondheid.”

Woensdag liet de voorzitter van het Internationale Olympische Comité, Thomas Bach, al weten dat de woorden ‘afgelasten’ en ‘uitstellen’ niet aan de orde waren geweest tijdens de tweedaagse vergadering van het IOC in Lausanne. Bach zei toen dat het IOC de aanbevelingen van de WHO zou opvolgen.

Financiële strop

Het is niet duidelijk wanneer een besluit over de doorgang van de Spelen genomen moet zijn. Tokio heeft als gast-stad brede rechten om het evenement af te blazen of uit te stellen. Het zou de stad zo’n 850 miljoen dollar aan gemiste entreegelden kosten als het evenement zonder publiek door moet gaan. In dat geval zouden alleen de atleten en de pers bij de wedstrijden mogen zijn. Al het niet-essentiële personeel en supporters zouden geweerd worden.

Kwalificaties in gevaar

Het meest nijpende probleem voor de korte termijn is dat veel kwalificatiewedstrijden op de tocht staan of zelfs al afgelast zijn. Voor een aantal sporten en landen levert dat nu al problemen op met de selectie van de afvaardiging voor Tokio. Zonder kwalificaties moeten eerdere prestaties of wereldranglijsten wellicht gaan uitmaken wie er naar de Spelen mag.

Voor de Nederlandse dressuur- en springruiters zijn onder meer het NK Dressuur (in mei in Ermelo) en het CHIO in Rotterdam (juni) observatiewedstrijden voor Tokio.

Bron: New York Times / Horses.nl