Willem Greve: ‘Ik verloor een ijzer maar dat is geen excuus’

Olympisch debutant Willem Greve reed met Zypria S N.O.P. (v. Canturo) een vlotte rit en leek foutloos te blijven. Helaas kreeg hij een ongelukkige fout op de insprong van de dubbel in de laatste lijn, toen zijn 14-jarige merrie met het achterbeen de achterste balk van de oxer in het Japanse zand tikte. Zelfs als snelle vierfouter was het net niet genoeg voor een plek bij de beste 30 combinaties.

“Ik verloor een ijzer op hindernis 5, dat kan gebeuren en is geen excuus. Ik had achteraf gezien iets meer rust moeten nemen naar de laatste lijn en iets meer aan de buitenkant. Het zijn details, maar die tellen wel. Ik wilde absoluut geen tijdfout rijden, omdat me dat wel vaker de kop gekost heeft. Normaal is de tweede paal op zo’n oxer geen probleem voor de merrie, die er zoveel in heeft zitten, maar nu ligt hij in het zand”, vertelt Willem Greve.

Toch blij

“Toch ben ik blij want mijn merrie heeft fantastisch gesprongen.” Greve vond het een mooie proef: “Het was een vriendelijke proef en niet lomp hoog, en met mooie lijnen erin. Ik denk dat de parcoursbouwer minder nullers had verwacht, maar het niveau is zo hoog en de paarden zijn zo in vorm, dat foutloos rijden zeker mogelijk was.”

Bron: KNHS