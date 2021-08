Wim Schröder moet Japanse team vanuit Nederland bijstaan

De bondscoach van de Japanse ruiters Wim Schröder kan definitief niet naar Tokio om zijn team te begeleiden op de Olympische Spelen, zo maakte Tubantia bekend. Afgelopen donderdag zou Schröder, die samen met Paul Schockemöhle het Japanse springteam onder zijn hoede heeft, afreizen naar Tokio, maar een positieve coronatest zette een streep door dat plan. "De grond zakte onder m’n voeten weg, ja, het was een zwarte dag voor me", aldus Schröder over de dag dat hij zijn positieve uitslag via de telefoon te horen kreeg.

De afgelopen jaren werkte Schröder samen met Schockemöhle toe naar deze Olympische Spelen met de Japanse ruiters en dat was een leerzame tijd voor de ruiter, die zelf in 2004 als ruiter meedeed in Athene.

Geweldige tijd

“Ik heb een geweldige tijd gehad”, vertelde Schröder aan Tubantia. “Eerst twijfelde ik nog of ik dit wel moest doen, maar na het einde van mijn sportieve carrière was dit uiteindelijk een heel goede beslissing. Het was een heel mooie leerschool om samen met Paul te mogen werken. Ik heb heel veel geleerd, mooie successen gehad met de ploeg en ook voor onze stal heeft het veel goeds gebracht.”

Niet stilzitten

“Ik mag er in Tokio niet bij zijn om het karwei af te maken. Dat is ontzettend balen en doet veel pijn”, aldus Schröder, die nu fanatiek vanuit Nederland zijn ploeg volgt. “Ik ben nog ontzettend druk met de ruiters, ik bel en facetime de hele dag met ze. Ze zijn nog niet de wedstrijdring uit, of ik heb de filmpjes al binnen. Ook met Paul heb ik continue contact. Maar ja, die man is 76 jaar oud, heeft alles al meegemaakt en schrikt niet meer zo gauw. Hij is heel rustig.”

Lees het hele interview hier

Bron: Tubantia