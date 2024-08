Winnaars van de grote Horses Olympische Spelen Poule bekend

Jullie deden massaal mee aan onze Olympische Spelen Poule. De Olympische Spelen zijn voorbij, de medaillewinnaars bekend en daarmee dus ook de winnaars van de poule. De hoofdprijs – een week verblijf in de Portugese Algarve in een lodge van Portugal Villas is... M. Geertsma, die in alle disciplines de meeste goede antwoorden gaf.