Yessin Rahmouni draagt vlag bij Olympische openingsceremonie

Yessin Rahmouni maakt op de Olympische Spelen in Parijs zijn rentree nadat hij afgelopen maart bij een val van een jong paard drie nekwervels brak. Maar dat is niet het enige goede nieuws voor Rahmouni: hij is uitgekozen om vrijdagavond bij de Olympische openingsceremonie de vlag van Marokko te dragen.

Voor Yessin Rahmouni wordt Parijs zijn derde keer op de Olympisch Spelen. In 2012 in Londen maakte hij met Floresco (v. Florestan) zijn Olympische debuut. In 2021 in Tokio was hij erbij met All at Once (v. Ampère) en ook dit jaar in Parijs rijdt Rahmouni met de hengst van Willeke Bos.

Bron: Horses.nl