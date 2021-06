Yessin Rahmouni heeft ticket Olympische Spelen op zak

Marokko had twee kandidaten die streden op het individuele ticket voor de Olympische Spelen in Tokio, maar Ismail Jilaoui heeft zijn paard What a Feeling (Worldy I x A Jungle Prince) met pensioen gestuurd. Daarmee is Yessin Rahmouni de enige Marokkaanse ruiter die heeft voldaan aan de MER-eisen (Minimum Eligibility Requirement) en automatisch verzekerd van een startplaats op de Spelen.

De in Portugal woonachtige Ismail Jiloaui kwalificeerde zich in 2019 voor de Spelen. In 2018 nam hij met What a Feeling deel aan de Wereldruiterspelen in reed in 2019 CDI’s in Sevilla, Cascais, Abrantes, Alter do Chao, Lipica, Ornago, Fot en Nice. In 2020 voldeed hij met twee starts (63,217% en 65,065%) niet aan de MER-eisen. Daarom besloot de Marokkaanse Hippische Federatie dat de Jiloaui en Rahmouni in 2021 de strijd met elkaar aan moesten gaan. Jiloaui bracht de Hannoveraan dit jaar echter niet aan start.

Blessure

Afgelopen zondag kondigde de ruiter het pensioen van What a Feeling aan. “Het is ongelooflijk jammer dat onze route naar de Olympische Spelen in Tokio ten einde is gekomen. Een paar dagen voor vertrek naar CDI Ornago, blesseerde What a Feeling zich. Niet ernstig, maar wel dusdanig dat we ons avontuur niet konden voortzetten. We hadden eigenlijk gehoopt What a Feeling op de Spelen, als ze plaats hadden gevonden in 2020, afscheid van de sport te laten nemen.”

Rahmouni en All at Once

Rahmouni reed dit jaar drie CDI’s (Le Mans, Opglabbeek en Exloo) en voldeed wel aan de MER-eisen. Op CDI Exloo noteerde hij met KWPN-hengst All at Once (Ampère x Gribaldi) twee persoonlijke records. In de Grand Prix kwam hij uit op 70,935% en in de Kür was er een score van 72,340%.

Bron: Eurodressage