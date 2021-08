Zware dobber voor Groot-Brittannië: Jefferson van Brash heeft zich geblesseerd

Scott Brash zal morgen niet mee rijden in de landenwedstrijd voor Groot-Brittannië omdat zijn paard Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) in de individuele finale een lichte verrekking heeft opgelopen. Dit betekent dat Harry Charles, die eigenlijk alleen individueel mee zou rijden, morgen wel in actie moet komen. Het team voor Groot-Brittannië wordt nu dus: Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue), Harry Charles met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck) en Holly Smith met Denver (v. Namelus R).

Richard Waygood: “In overleg met Scott, de eigenaren en onze teamdierenarts hebben we besloten dat het in het belang van het paard beter is om zich terug te trekken voor de landenwedstrijd, om ernstigere blessures te voorkomen. Ondanks dit staat het team nog steeds sterk voor de landenwedstrijd van vrijdag en we bedanken Lady Harris en Lady Kirkham voor hun steun tijdens deze Spelen. Ben en Holly zaten al in onze team line-up zitten en het is geweldig om Harry bij zijn eerste Spelen bij het trio te voegen.”

Tactische zet: Charles individueel, Smith in landenwedstrijd

De mogelijkheid om combinaties (ook op tactische gronden) te wisselen werd benut door het Britse team. De 22-jarige Harry Charles mocht de individuele proef rijden om zo de krachten van Denver (Holly Smith) te sparen voor de teamwedstrijd. Die vlieger gaat nu niet op en dat is een zware dobber voor Team GB.

Hoewel Charles Romeo 88 knap bij de beste 30 reed, was de finaleproef toch echt teveel gevraagd voor het duo.

Bron: Horses.nl/World Of Showjumping