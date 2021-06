Zweden met geroutineerd springteam naar Tokio

Het Zweedse springteam voor de Olympische Spelen in Tokio bestaat uit Peder Fredricson, Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson en Rolf-Göran Bengtsson. Daarmee heeft Zweden een geroutineerd team. Fredricson, Von Eckermann en Baryard-Johnsson maakten in 2018 deel uit van het team dat zilver won op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Baryard-Johnsson, die in Tokio haar vijfde Olympische Spelen rijdt, neemt H&M Indiana (Kashmir van Schuttershof x Animo’s Hallo) mee naar Tokio. Met deze BWP-gefokte merrie maakte ze in 2018 deel uit van het Zweedse WEG-team.

Meest ervaren ruiter

Rolf-Gorän Bengtsson is de meest ervaren ruiter van het team. Hij vertegenwoordigde zijn thuisland al vijf keer eerder op de Olympische Spelen. Dit jaar brengt hij wel het minst ervaren paard aan start, de twaalfjarige KWPN’er Ermindo W (Singapore x Carinjo HDC). Bij de Global Champions Tour-etappe in Stockholm werd de combinatie derde in de Global Champions League.

Fredricson en Von Eckermann

Het team wordt verder compleet gemaakt door Fredricson met H&M All In (Kashmir van Schuttershof x Andiamo) en Henrik von Eckermann met King Edward (Edward x Feo de Lauzelle).

Bron: Tidningen Ridsport