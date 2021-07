Zweden verliest kopman Kittel, Well Done de la Roche geblesseerd na struikeling

Zweden verliest zijn voorman in het dressuurteam, Patrik Kittel. Zijn merrie Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) is bij een training in Tokio gestruikeld en heeft zich daarbij geblesseerd. Een streep door de Spelen dus.

Een groot kampioenschap gaat altijd gepaard met dramatische ontwikkelingen, gekke dingen, grote en kleine ongelukken. Nu treft het Zweden. Voor Zwedens voorman Patrik Kittel, die in zijn laatste Spécial (Le Mans) met Well Done de la Roche nog 76,196% scoorde, zijn de Spelen al voorbij voor ze begonnen zijn.

Tot op het bot geraakt

Kittel maakte het nieuws bekend via een handgeschreven briefje, dat hij geplaatst heeft op zijn Instagram. “Ik ben tot op het geraakt. Maar Welly (Well Done de la Roche, red.) gaat voor. Ik zal mijn leerlingen, mijn land, mijn vrienden nu ondersteunen in de eer om Zweden te vertegenwoordigen.”

Zusjes Ramel en Therese Nilshagen

Zweden moet dus nu een beroep doen op zijn reservecombinatie in de landenwedstrijd: Antonia Ramel met Brother de Jeu. Verder zitten Juliette Ramel met Buriel KH en Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD. Voor Zweden zijn daarmee de medaillekansen geslonken.

Bron: Horses.nl