Zwitsers paard Jetset moet na Olympische cross ingeslapen worden

De Olympische cross begon direct met een val van Arinadtha Chavatanont en daar dachten veel mensen: 'Als dit maar geen voorbode is, van wat er komen gaat.' Dat leek in eerste instantie mee te vallen: geen crashes waarbij je ziet dat ‘t vreselijk mis gaat. Schijn bedroog. Na afloop overschaduwt toch een ongeluk met tragische afloop de cross in Tokio. Jet Set, de veertienjarige ruin van de Zwitser Robin Godel, is ingeslapen.

De Zwitserse combinatie begon om 10.12 uur aan de cross. De ruin galoppeerde aanvankelijk fris over het cross-country parcours. Bij het laatste watercomplex kwam het paar een beetje moe aan, maar overwon zonder problemen de hindernissen. Bij het uitrijden van het water liep de ruin ineens maar op drie benen. Jet Set weigerde rechtsvoor neer te zetten. Bij het laden van het paard in de trailer, die het paard meteen naar de dierenkliniek bracht, moest het worden ondersteund.

Onherstelbare schade

Op de kliniek wordt besloten om de ruin in te laten slapen. De FEI meldt dat de ruin een ligament heeft gescheurd, net boven de rechtervoorhoef. Volgens een officiële verklaring van de FEI is Jet Set met echografie onderzocht in de kliniek. De schade was niet te operabel, daarom hebben de ruiter en eigenaren besloten om Jet Set te euthanaseren.

Godel (23) meldt zich op Instagram

De 23-jarige Godel meldt zich op instagram: “Met pijn in het hart moet ik melden ik het dat mijn geliefde Jet Set veel te vroeg van ons is heengegaan. In de cross met slechts een paar sprongen te gaan, dwong de blessure ons om hem te laten gaan. Jet was een uitmuntend paard dat wederom een ​​geweldige cross aflegde. Hij deed wat hij het liefste deed: galopperen en over de hindernissen vliegen. Bedankt allemaal voor jullie steun en ik ben diep ontroerd. Ik hoop dat jullie mijn afwezigheid op de sociale netwerken de komende dagen zullen begrijpen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Robin Godel (@robin.godel)

Burghley uitgelopen

Jet Set was zeker geen onervaren eventer en liep zelfs Burghley uit. Hij liep tot 2018 onder de Nieuw-Zeelander Andrew Nicholson.Onder Nicholson kwam Jet Set slechts met 2,4 tijdfouten uit cross country, maar werd daarna teruggetrokken voor het springen. Vervolgens kwam hij in februari 2020 voor het eerst uit onder Robin Godel in Barocca d’Alva. In oktober van dat jaar werd hij derde in het Italiaanse Montelibretti in de CCI4*-L. Dit jaar werden Robin Godel en Jet Set zevende in de CCI4*-S in Marbach en 14e in Luhmühlen.

Bron: Horses.nl/FEI