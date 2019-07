Eiken Sato: ‘Schockemöhle heeft me hard gepusht’

Met het rijden van Outdoor Gelderland hebben een hoop springruiters een hoger doel voor ogen: de Olympische Spelen in Tokyo 2020 en dat geeft een bijzondere dimensie aan het evenement in Arnhem. Eiken Sato (33) uit Japan kan erover meepraten. Hij had de paardensport vijf jaar lang de rug toegekeerd, totdat hij door Paul Schockemöhle opgetrommeld werd met het oog op de Olympische Spelen in eigen land en nog geen half jaar geleden weer in het zadel stapte. Op vrijdagavond won hij weer voor het eerst, de 1.50m Stoeterij Sterrehof Prijs met Saphyr des Lacs (v. Mr.Blue), goed voor 6.250 euro.

Na een wat lichtere inloopproef gisteravond schotelde Henk Linders de 74 deelnemers een steviger parcours voor, waarin er veertien foutloos bleven. “Ik dacht op voorhand, een behoorlijk zwaar parcours, maar het was super fair gebouwd. Mijn paard sprong ontzettend goed en in de barrage besloot ik ervoor te gaan”, vertelt Eiken Sato.

‘Paardensport is nee zeggen tegen de rest’

Voor de insider is Sato geen onbekende naam. Hij nam deel aan twee Wereldruiterspelen en zelfs de Olympische Spelen in Hongkong 2008, maar borg zijn rijbroek op toen zijn vader ziek werd, zijn makelaardij en vastgoedbedrijf thuis in Japan meer aandacht vroeg en hij meer tijd wilde vrijmaken voor zijn vrouw en zoontje. “Ik kreeg een schuldgevoel naar hen. Het is of het sociale aspect, of het leven hier in Europa met de paarden. Als je voor paardensport gaat, moet je vaak nee zeggen tegen de rest. Dat voelde niet meer goed. Ik besloot met rijden te stoppen en ging terug naar Japan.”

‘Schockemöhle heeft me hard gepusht’

Het was de Duitser Paul Schockemöhle die Eiken Sato weer naar Duitsland haalde. “Hij zei dat hij me nodig had, als coach van de Japanse ruiterploeg. Met het oog op Tokyo. Hij heeft me hard gepusht. Ik liet hem uiteindelijk beslissen. ‘Als jij denkt dat ik goed genoeg ben, dan proberen we het een paar weken’. Dat is nu zes maanden geleden. Met enorm veel spierpijn begonnen en sindsdien week in, week uit op concours. En als we thuis zijn rijden we op de dinsdag en woensdag een nationale wedstrijd. Steeds maar kilometers maken om de routine terug te krijgen. We hebben wel heel goede paarden, van Paul en de Japanse federatie. Dat maakt het makkelijker. Maar het zijn geen fietsen, waar je zo weer op stapt. Het vergt tijd, maar we hebben nog even tot Tokyo. Hier winnen voelt in elk geval goed. Ik weet in elk geval dat je sneller moet kunnen rijden dan vijf jaar geleden, de sport ontwikkelt zich hard.”

Wout-Jan van der Schans beste Nederlander

Wout-Jan van der Schans was in de hoofdrubriek van de dag de beste Nederlander op de derde plaats met d’Angelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve), achter Finja Bormann uit Duitsland. De Egyptenaar Mohamed Taher Zeyada, de in Lochem rijdende Kars Bonhof en Alonso Valdez Prado uit Peru vulden de top-6 aan

Willem Greve, Doron Kuipers en Jens van Grunsven

De vrijdagavond werd afgesloten met het Mobeazy Master springen, waarbij Willem Greve, Doron Kuipers en Jens van Grunsven als gezamenlijke winnaars uit de bus kwamen.

Dennis van den Brink met El Greco

De rubrieken overdag werden gewonnen door Dennis van den Brink (1.40m CCV Prijs) met El Greco en twee ruiters uit Saudi-Arabië: Khaled Abdulrahman Almobty (1.35m Eisma Horsemedia Prijs) en Tamin Alabdulkarim (1.25m Outdoor Gelderland Prijs).

