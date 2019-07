Internationale ruiters weten weg naar Arnhem te vinden

De vijftiende editie van het internationaal paardensportevenement Outdoor Gelderland op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem wordt getrakteerd op een ijzersterk deelnemersveld. Olympisch-, Europees- en Wereldkampioen Jeroen Dubbeldam, die al drie keer de Grote Prijs van Outdoor Gelderland won, is deze week weer van de partij. De paardensportliefhebber zal ook kunnen gaan genieten van de Duitse rijstijlperfectionist Marcus Ehning, die zich voor het eerst aangemeld heeft.

De internationale wedstrijdkalender is druk en ruiters kunnen in heel Europa terecht om hun parcoursen te rijden, maar talrijke ruiters die hoog op de wereldranking staan hebben voor ‘Arnhem’ gekozen. Er worden ruim 335 internationale springpaarden verwacht, gereden door 182 ruiters uit achttien verschillende landen. Er ligt 160.000 euro prijzengeld klaar en daarvan wordt het merendeel zondagmiddag 7 juli verdeeld in de Grote Prijs op 1.55m niveau. Een klassieker die iedereen eens op z’n naam wil schrijven.

Bekende namen

Onder de Nederlandse deelnemers bevinden zich meer succesvolle namen, zoals Gerco en Ben Schröder, Frank Schuttert, Willem Greve, Albert Zoer en Wout-Jan van der Schans. Maar makkelijk wordt het voor hen niet. Ze krijgen stevige concurrentie vanuit het buitenland door onder meer Yuri Mansur uit Brazilië, Felix Hassman uit Duitsland, Piergiorgio Bucci uit Italië, Janika Sprunger uit Zwitserland en Lauren Hough en de broers Porter uit de Verenigde Staten.

De hoogte in

Outdoor Gelderland trapt woensdag af met een jeugddag en landelijke sport. De internationale springruiters komen op donderdag voor het eerst in actie. Een must-see is het Mobeazy Master springen op vrijdagavond rond 20.30 uur, waarbij elke deelnemer na zijn ronde een hindernis mag laten verhogen voor de concurrentie die volgt.

Dressage Night

Op de Anemone Horsetrucks Dressage Night, die zaterdag voor de derde keer wordt gehouden, komen Anky van Grunsven, Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens hun kennis delen. Er is een familiebattle kür op muziek, een veulenveiling en talrijke demonstraties met schitterende dressuurpaarden.

Bron Persbericht