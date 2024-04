Ivo Campagne: ‘De promotie van de paardensport wordt de komende jaren vele malen belangrijker’

Op Outdoor Gelderland wordt dit jaar voor de laatste keer de finales van de Stoeterij Sterrehof Trofee verreden. De trofee van Ivo en Ellen Campagne, de eigenaren van Stoeterij Sterrehof, is een landelijke competitie met de finale op Outdoor Gelderland. "De achterliggende gedachte is dat de basissport van het allergrootste belang is, want hier komt uiteindelijk de top uit voort", zegt Campagne over de competitie. Volgens hem ook om nog een reden belangrijk: "We moeten waakzaam zijn dat de breedtesport wordt bediend. Zij trekt een groot publiek en vormt het fundament van onze mooie sport."

Ivo Campagne legt in een persbericht van Outdoor Gelderland uit hoe het idee achter de Stoeterij Sterrehof Trofee werd geboren: “We wilden graag de jongelui en breedtesport bij de topsport betrekken. De achterliggende gedachte is dat de basissport van het allergrootste belang is, want hier komt uiteindelijk de top uit voort. Ruiters en amazones die zich hebben bewezen in de voorselecties, mogen op dit prachtige evenement hun talenten laten zien.”

Korte lijntjes met de topsport

“We hopen dat dit de lijntjes met de topsport ook verkort. Het enthousiasme en de overweldigende respons van de breedtesport is heel mooi om te zien. Zodra het vraagprogramma online komt, stromen de inschrijvingen binnen en de startlijsten zijn ieder jaar vol. Dat onderstreept hoe waardevol deze competitie is.”

Laatste voorselectie op Stoeterij Sterrehof

De laatste voorselectie van de Stoeterij Sterrehof Trofee staat gepland op zaterdag 1 juni op het terrein van de titelsponsor in Nunspeet. “Wij hebben dit eenmaal eerder gedaan ten tijde van ons tienjarig jubileum. De stoeterij staat nu te koop en dit is het laatste jaar dat de Stoeterij Sterrehof Trofee in deze benaming wordt georganiseerd. Het leek ons daarom een gepaste afsluiter om de laatste voorselectie bij ons in Nunspeet te houden. Natuurlijk komt daar het nodige werk bij kijken, maar ons team reageerde super enthousiast. We kijken er erg naar uit en iedereen is van harte welkom. We bieden mensen graag een kijkje achter de coulissen. Dit komt de naam van de sport ten goede.”

Aantal liefhebbers van paardensport moet blijven groeien

Ivo Campagne vervolgt: “We zijn er allemaal bij gebaat dat het aantal liefhebbers van de paardensport blijft groeien. Eén van de manieren om dit te bewerkstelligen is dat zoveel mogelijk mensen op stallen komen waar het allemaal goed voor elkaar is. Zo laten we de tegenstanders zien dat er goed voor de paarden gezorgd wordt en dat de concoursen veilig en professioneel worden georganiseerd. Dus laten we samen veel mensen verwelkomen en zorgen dat de sport positief in de pers komt. De jeugd heeft de toekomst, dus laten we de jonge mensen er zoveel mogelijk bij betrekken.”

Fundament van de sport

En nogmaals, we moeten waakzaam zijn dat naast de topsport de breedtesport eveneens wordt bediend. Zij trekt een groot publiek en vormt het fundament van onze mooie sport. De promotie van de paardensport wordt de komende jaren vele malen belangrijker. Dat wordt nog een hele klus!”, signaleert de paardenman pur sang.

Stapje terug

Ivo en Ellen Campagne maakten eind vorig jaar bekend het Stoeterij Sterrehof-stokje over te gaan dragen. “Ik heb 50 jaar van mijn leven aan paarden gewijd en het is nu tijd om een stapje terug te doen. We willen graag meer reizen en hebben nu nog de gezondheid om dat te doen. Hoewel het zakelijke aspect ten einde komt, blijven we uiteraard persoonlijk verbonden aan de paardensport.”

Nog een keer genieten

“Ellen blijft rijden, want dat is haar lust en haar leven. We houden contact met onze medewerker Edward van den Bragt; hij gaat voor zichzelf beginnen. Daarnaast zetten we samenwerking met Stal Houtzager-Kayser voort, zodat Marc en Julia hun topsport ambities kunnen blijven verwezenlijken. We gaan dit jaar nog eenmaal genieten van de Stoeterij Sterrehof Trofee op Outdoor Gelderland. Hopelijk wordt deze speciale competitie net als voorgaande jaren een groot succes”, besluit Ivo Campagne.

Stoeterij Sterrehof Trofee

De Stoeterij Sterrehof Trofee is een competitie voor landelijk talent in de klassen 1.10m, 1.20m en 1.30m. Van medio april tot en met 1 juni staan er door heel Gelderland negen kwalificatiewedstrijden op de agenda. Iedere voorselectie plaatsen de beste drie deelnemers per klasse zich voor de finale op Outdoor Gelderland. Bekijk hier een overzicht van de data en locaties. Vrijdag 14 juni en zondag 16 juni volgt in de internationale piste van Paardensportcentrum Lichtenvoorde de spannende ontknoping.

