Japanner Sato blaast concurrentie weg: ‘Dit doet mijn vertrouwen goed’

Er zijn niet veel Grote Prijzen in de paardensport die door Japanners gewonnen worden, maar op Outdoor Gelderland werd het land met de onbegrensde ambities richting de Olympische Spelen in Tokyo met daverend geweld op de hippische kaart gezet. Eiken Sato, 33 jaar, won de kwalificatieproef én de hoofdrubriek in Arnhem, pakte twee zesde prijzen mee en verbaasde zelfs zichzelf. Op slechts 0,19 seconde afstand was Frank Schuttert de beste Nederlander in de GP. Hij werd derde achter de Duitser Jens Baackmann. Gerben Morsink werd zesde.

Rijendik publiek volgde de verrichtingen van de internationale springruiters op zondagmiddag in de 1m55 Grote Prijs van de Provincie Gelderland. Dat motiveerde de ruiters alleen maar meer om een goede prestatie neer te zetten. Elf van de vijftig kwamen zonder strafpunten aan de finish, en een sensationele barrage volgde. Eiken Sato koerste Saphyr des Lacs (v. Mr.Blue) rond alsof hij nooit anders gedaan heeft en pakte ruim 15.600 euro. De waarheid is dat hij pas sinds zes maanden weer rijdt, na een pauze van maar liefst vijf jaar. Een opmerkelijke comeback.

Japanse paardenfamilie

Japan wil in eigen land schitteren op de Olympische Spelen en dat was het startsein voor bondscoach Paul Schockemöhle om Eiken Sato weer te strikken voor het team. Als jonge knul kwam hij naar Europa, reed op de springstallen van Axel Verlooy en Stephan Conter en werkte daar samen met de topruiters Harrie Smolders en Daniel Deusser. Het gaf zijn carrière een boost. Alles wat hij voor die tijd leerde, komt van zijn vader die twee jaar geleden overleed. Een hoogaangeschreven trainer in Japan, die zijn kinderen aanstak met het paardenvirus. Eiken’s broer Kenki Sato rijdt eventing en won in 2010 individueel en teamgoud op de Asian Games, zijn zus springt succesvol in Japan. Eiken Sato koos op een gegeven moment voor zijn bedrijf in Japan en familie, maar liet zich overhalen om terug te keren in de paardensport.

Onder de hoede van Schockemöhle

“En nu zijn Paul Schockemöhle belangrijk voor me, mede-bondscoach Wim Schröder en de Duitser Bastian Freese, die bijna elke sprong die ik op Pauls stal maak volgt en begeleid. Voor het eerst heb ik nu echte trainers. Ik zou dit paard niet eens starten in de Grote Prijs, maar mijn nieuwe paard Calouso (v. Calvaro Z), die ik hier voor de tweede keer op concours reed. Maar Paul zei: rijd Saphyr des Lacs nou nog maar, die is in vorm. Ik vertrouwde daarop en hij had gelijk. Bijzonder om hier twee keer de Big Tour te winnen. Mijn paarden voelen steeds beter en beter, dit doet mijn eigen vertrouwen goed en het is gewoon mooi om op een evenement als dit te winnen. Een driesterren concours, maar het voelt als een vijfsterren. Met zoveel publiek, dat motiveert elke ruiter.”

Schuttert: ‘Niet overdrijven’

Voor Frank Schuttert ziet de toekomst er ook goed uit met de negenjarige First Lady (v. Whitaker), die haar 1m55 debuut omzette in de derde plaats met bijna 9.400 euro prijzengeld. “Ik heb de barrage op video teruggekeken, maar er zat niet heel veel meer in. Het was ook maar 0,19 seconde verschil met de winnaar”, vertelt Schuttert.

First Lady liep vorig jaar ook al op Outdoor Gelderland, maar met Annelies Vorsselmans. “Als achtjarige deed ze al goede dingen op 1.50m niveau. Jos Lansink kocht haar in april toen hij m’n beste paard Chianti’s Champion verkocht. Ik baalde sportief gezien van die verkoop, zeker met het oog op het EK in Rotterdam, maar Jos weet toch weer steeds voor aanvulling te zorgen. Ik heb de laatst twee jaren heel veel goede paarden mogen rijden. Nu alleen niet overdrijven met ze. Het kwam heel snel met bijvoorbeeld First Lady. Die moet ik niet elke keer heel zwaar inzetten. Sowieso moeten we strak plannen. Ik kan alle weken op pad om Global Champion Tour te rijden, maar je moet ook nee zeggen voor de paarden. Ik ben blij om hier in Arnhem te rijden. Ik kon vijf paarden meenemen. Ze hebben hier enorm veel geleerd en het is mooi om voor eigen publiek te rijden.”

Bron: Outdoor Gelderland / Horses.nl