Lorenzo Argentano houdt Remco Been en Steven Veldhuis van gedeelde winst af

Als opwarmertje voor de Grote Prijs vandaag in Vragender werd er een 1.40m in twee fasen verreden. De winnaar werd Lorenzo Argentano met Dakota Blue Girl (v.Diarado) die met het nagenoeg kleinst mogelijke verschil, 0.02 seconden, Remco Been met Balou Van Het Molenhof Z (v.Berlin) naar het tweede plan verwees samen met Steven Veldhuis die Installera Balia RS (v.Emerald) in exact dezelfde tijd als Been door de finishlijn reed.