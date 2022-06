Outdoor Gelderland treft uit voorzorg warmtemaatregelen

Een zonovergoten buitenevenement. Het staat bovenaan het lijstje van elke organisatie, maar wat als de temperaturen oplopen boven de 30 graden tijdens paardensport? Outdoor Gelderland treft maatregelen, zodat paard en ruiter zo goed mogelijk de warme dagen doorkomen. Dierenartsen houden vinger aan de pols, zoals ze dat ook doen onder koelere weersomstandigheden.

“Allereerst hebben paarden niet zo snel last van de warmte”, steekt Julius Peters van wal. Hij is de FEI-dierenarts en wordt in Vragender geassisteerd door dierenartsen van de gerenommeerde paardenkliniek De Watermolen. “Een paard kan zijn temperatuur heel goed regulieren. Het heeft een enorm oppervlakte aan huid waarin ontzettend veel kleine bloedvaatjes doorlopen die warmte aan de omgeving afgeven. Doordat hij wel 150 liter bloed per minuut rondpompt, kan het van nature snel de warmte kwijt.”

Extra voorbereiding en nazorg

Sportieve inspanning onder hogere temperaturen vraagt wel wat extra voorbereiding en nazorg. Outdoor Gelderland probeert daar in te voorzien. In de staltenten zijn de nokken eruit gehaald voor een betere ventilatie. Er zijn extra stroompunten gecreëerd zodat ruiters ventilatoren kunnen laten draaien. Er is een cooling area met drie Skycoolers waar paard en ruiter genieten van een frisse bries en er zijn acht waterpunten en meerdere wasplaatsen om de paarden te koelen na de wedstrijd.

Zout en mineralen weer aanvullen

De verzorgers van de paarden voeren ze extra elektrolyten bij om het tekort aan zout en mineralen weer aan te vullen. “Je ziet ze ook veel gebruik maken van de watervoorzieningen. Daar zien we ook wel op toe. De stewards zijn verantwoordelijk voor de stalrondes en checken of in elke stal een emmer met water hangt.”

Paarden gemonitord

Verder worden alle internationale springpaarden standaard twee keer per dag getemperatuurd. “Zo zie je direct of ze wel of niet lekker in hun vel zitten. Ze worden dus gemonitord”, vertelt Julius Peters. “Het begint al bij de aankomst, nog voordat de wedstrijd begint. Dan bekijken we alle paarden en checken we de temperatuur, de reispapieren en vaccinaties.”

Verstand

Voor de deelnemers aan de landelijke rubrieken en de Bixie adviseert Julius Peters om met verstand om te gaan met de warmte. “Het hitteprotocol van de KNHS, opgesteld in samenwerking met de NVWA, stelt dat je bij 35 graden geen paarden dient te vervoeren. Zo warm wordt het niet, maar ik raad wel aan om na deelname direct weer naar huis te gaan en niet het paard of de pony in de trailer te laten staan om zelf nog even op het evenement rond te kijken.”

Bron: Persbericht