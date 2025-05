Tani Joosten: ‘Ik voelde meteen dat er zoveel meer in Galdal Me zat’

Begin dit jaar werd Tani Joosten verkozen tot KNHS Talent van het Jaar 2024, een bekroning op haar harde werk en toewijding. De amazone groeide op in een paardenfamilie en wist al vroeg dat ze zich wilde bewijzen op het hoogste niveau. Een droom die ze met Galdal Me (v. Zambesi TN) in vervulling zag gaan. Volgende maand komt ze aan de start op Outdoor Gelderland, ook iets waar ze als klein meisje ook al van droomde.

“Van huis uit ben ik altijd met paarden in aanraking gekomen. Mijn ouders hebben me al van kleins af aan aangestoken met de passie voor deze sport”, vertelt de 26-jarige amazone. Het echte keerpunt in haar carrière kwam toen ze met Galdal Me aan de slag ging. “Ik voelde meteen dat er zoveel meer in Galdal Me zat. Toen ik dat besefte, begon ik te denken: als dit lukt, kunnen we steeds verder doorgroeien.”

Thuiswedstijd

Outdoor Gelderland heeft voor de amazone een bijzondere betekenis. “Mijn eerste herinneringen zijn van de tijd in De Steeg, als klein meisje keek ik vanaf de tribune naar de ruiters en paarden en droomde ik ervan om ooit op dat niveau te rijden. In Papendal kwam ik voor het eerst aan start, toen in de landelijke rubriek op 1.20m hoogte. Dat voelde al als een hele eer. Later stroomde ik door naar de internationale rubrieken.” Ze vervolgt: “Outdoor Gelderland voelt als thuiswedstrijd voor me. Het is zo dichtbij, je kent iedereen en de sfeer is altijd geweldig. Als driester wordt er echt een mooi evenement neergezet met als hoogtepunt natuurlijk de Grote Prijs.”

Nooit uitgeleerd

In haar voorbereiding op een dergelijk evenement houdt de amazone vooral vast aan haar vertrouwde routine. Eigenlijk is het belangrijk niet anders te doen dan anders. Je moet blijven trainen zoals je altijd doet. Als iets werkt, moet je voor een belangrijke wedstrijd niet te veel willen veranderen. Paarden zijn gevoelige dieren, en het is essentieel om hun vertrouwen te behouden, met kleine aanpassingen waar nodig. Het duurde best lang voordat ik dit in de vingers had en eerlijk gezegd ben ik hier nog altijd mee bezig. Je bent hierin nooit uitgeleerd.”

Bron: Persbericht