Het TV Gelderland-programma UIT met Esther stond deze week in het teken van de paardensport. Presentatrice Esther Stegeman neemt een kijkje op Outdoor Gelderland voordat het evenement is begonnen en gaat langs bij Wout-Jan van der Schans en bij Dennis van den Brink. De twee ruiters scoorden vandaag ook nog eens op Outdoor Gelderland: Van der Schans was de beste Nederlander in het 1,50m vanavond en Dennis van den Brink won vanmiddag het 1,40m.