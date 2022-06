Viktor Melin troeft Nederlanders af in 1.40m Twee Fasen

In Vragender waren de Nederlanders in het twee fasen parcours met een hoogte van 1.40m niet opgewassen tegen de Zweed Viktor Melin. Met Atina (v.Cartier van de Heffinck) zette hij met 27.94 seconden een tijd neer waarop de rest van het veld het antwoord schuldig moest blijven. Hendrik-Jan Schuttert kwam met VDL Group Expensive (v.Unaniem) met een halve seconde achterstand nog het dichtste bij en werd tweede. De derde plaats was voor Pim Mulder met Powderpuff (v.Vingino) voor Tom Schellekens met Infinity (v.Tangelo van de Zuuthoeve). Anneke Niels-Van Wijngaarden bezette met Freya (v.Spartacus) de vijfde plek.